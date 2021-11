PSG: Di Maria affirme être prêt à jouer au milieu, comme au Real Madrid

Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme ce vendredi sur RMC, Angel Di Maria s’est notamment confié sur son rôle au sein de l’attaque de feu du PSG. Conscient d’être confronté à une grosse concurrence, l’Argentin se dit prêt à évoluer plus bas, au milieu de terrain.

Trouver sa place au sein d’une attaque où l’on retrouve Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, autrement dit trois des meilleurs joueurs au monde, voilà le défi auquel est confronté Angel Di Maria cette saison. Avec une telle concurrence, l’ailier argentin de 33 ans se retrouve parfois remplaçant, comme mercredi face à Manchester City en Ligue des champions (défaite 2-1). A l'Etihad Stadium, il a dû attendre la 67e minute pour entrer en jeu, quatre jours après être resté sur le banc contre le FC Nantes (3-1) en championnat. Face à cette situation, la solution pour lui et pour Mauricio Pochettino pourrait être d’être aligné un cran plus bas, dans le cœur du jeu. Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme ce vendredi sur RMC, il s’est dit prêt à endosser ce rôle.

>> Les podcasts de l'émission Rothen s'enflamme

"Je crois j’ai déjà démontré que je pouvais jouer à ce poste, a-t-il souligné. C’était d’ailleurs ma meilleure année au Real en 2014. L’entraîneur sait que je peux jouer là mais après ce sont ses décisions. Il est là pour décider et nous pour faire le mieux sur le terrain peu importe où, au milieu, devant ou ailleurs. Ce sont des questions pour lui, moi la seule chose que je fais depuis que je suis arrivé au PSG c’est donner le maximum quand je suis sur le terrain. C’est sûr que j’adore jouer avec la balle dans les pieds. En 2014 j’ai joué au milieu et je me sentais très bien, très heureux. Avec en plus des joueurs de qualité au PSG comme Marco (Verratti), Leandro (Paredes) ou Gana (Gueye) ça pourrait le faire aussi mais ce sont des décisions de l’entraineur." Di Maria l’assure, il serait prêt à faire les efforts que nécessiteraient un tel replacement.

"J'essaie toujours d'être à 100%"

"Oui, évidemment, a-t-il assuré. Je veux jouer et être toujours dans le onze. Parfois j’y suis, parfois non mais l’important c’est d’être toujours au top et de faire le maximum pour que l’entraineur ait une option en plus. Et après c’est à lui de décider avec le staff technique. Ils décident comment organiser l’équipe et mon seul objectif c’est d’être à 100%." Incontournable pendant près de six saisons dans le onze parisien, Di Maria doit aujourd’hui accepter un temps de jeu bien moins conséquent. Alors comment vit-il le fait de passer derrière le trio Mbappé-Messi-Neymar ?

"Ce n’est pas facile de répondre… Quand on a ces trois-là devant c’est normal que la première option soit de les mettre, ce sont les meilleurs sur le terrain, a-t-il commenté sur RMC. Ils ont gagné ce qu’ils ont gagné, ils sont ce qu’ils sont. Ce qui leur donne à tous les trois ce statut différent. Enfin aux deux car Leo (Messi), c’est différent du reste. C’est le meilleur joueur du monde et il doit toujours être sur le terrain. Après moi j’essaie toujours d’être à 100%, de faire le maximum pour rentrer dans le onze. Je sais que ce n’est pas facile pour moi vu ces joueurs à mon poste. C’est pour ça que je fais le max pour peut-être trouver une option différente. Par exemple avec Leo dans l’axe et moi sur le côté, on l’a souvent fait déjà. Ce sont les décisions du coach et j’essaie de faire le max pour lui donner ces options supplémentaires."