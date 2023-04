PSG: du Parc des Princes au Stade de France, "la page peut se tourner", selon Michel Denisot

L'ancien président du Paris Saint-Germain (1991-1998), Michel Denisot, n'est pas hostile à un déménagement du Paris Saint-Germain au Stade de France.

Le Paris Saint-Germain s’est positionné comme un potentiel acquéreur du Stade de France, alors que les négociations avec la ville de Paris pour le rachat du Parc des Princes sont au point mort. S’ils maintiennent que leur première idée est bien d’agrandir le stade qu’ils occupent actuellement et pour lequel ils ont déjà réalisé des travaux ces dernières années, les dirigeants du Paris Saint-Germain étudient d’autres options, dont celle d’investir l’enceinte dionysienne de Saint-Denis.

Un choix qui pourrait jeter un nouveau coup de froid dans leur relation avec les supporters historiques du club, pour la plupart hostiles à un tel projet si l’on en croit les réactions d’effroi que cette annonce a pu susciter dans leurs rangs.

Denisot: "Personnellement, ça ne me choque pas beaucoup"

L’ancien président du PSG Michel Denisot (1991-1998), considéré par beaucoup comme le plus grand président de l’histoire du Paris Saint-Germain, s’est retiré du monde du football très récemment, mais son avis compte. Surtout auprès des Parisiens.

Interrogé sur Europe 1, le journaliste a livré son sentiment, et son analyse de la situation pourrait en décevoir plus d'un: "Je n’ai pas vraiment d’avis tranché là-dessus. Quand je vais au Parc, parce que ça m’est arrivé quelques fois, mais pas si souvent depuis que je n’y suis plus, c’est vrai que je ressens quelque chose de particulier. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, de mémoire, de sensation, de plaisir de se retrouver là parce qu’on y a vécu des grands moments. Mais après, la page peut se tourner. Personnellement, ça ne me choque pas beaucoup."