PSG en direct: la conf' de Pochettino et les infos avant Strasbourg

Robert Lewandowski a relancé les spéculations sur sa possible présence pour le quart de finale retour de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern, mardi (21h, en direc sur RMC Sport). L'attaquant polonais a publié une photo sur laquelle il poursuit sa convalescence avec ce message: "A bientôt". L'attaquant du Bayern souffre d'un étirement ligamentaire du genou droit et sera absent des terrains pendant quatre semaines, selon le club bavarois. Mercredi, il a confirmé qu'il serait forfait pour le retour même si son message sur les réseaux sociaux a fait renaître les espoirs les plus fous auprès des supporters du Bayern.