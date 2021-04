Bayern: le message d’espoir de Lewandowski avant le retour face au PSG

Robert Lewandowski a publié un message sur ses réseaux sociaux le montrant en plein exercice physique et donnant rendez-vous très bientôt. De quoi relancer les rumeurs sur une possible présence pour le quart retour entre le PSG et le Bayern.

Robert Lewandowski a fait renaitre l’espoir chez les supporters du Bayern en postant un message sur les réseaux sociaux, jeudi. L’attaquant a publié une photo en train d’accomplir des exercices de remise en forme de son genou droit, qui a subi un étirement ligamentaire. Son club avait annoncé une absence de quatre semaines pour sa star, blessée lors du dernier rassemblement avec la Pologne.

Forfait pour le quart de finale aller de la Ligue des champions face au PSG, le buteur devrait aussi l’être pour le retour, mardi au Parc des Princes (21h, en direct sur RMC Sport). Mais en ajoutant quelques mots au cliché publié sur Instagram, il a laissé planer le doute sur la date d’un possible retour plus rapide que prévu: "A bientôt", a écrit Lewandowski. Après l’annonce de sa blessure, ce dernier avait laissé filtrer qu’il ferait tout pour réduire son temps de convalescence et revenir plus tôt que prévu à la compétition.

Il a confirmé son forfait pour le retour mercredi

Mercredi, il avait toutefois confirmé qu’il ne serait pas remis pour le retour à Paris, mardi. "Non, non, c'est trop tôt, avait-il déclaré sur Sky Allemagne. Quand je me sentirai bien, quand je serai sûr, je reviendrai."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Bayern en Ligue des champions



Sans son attaquant, auteur de 35 buts en 25 matchs de Bundesliga et de 5 buts en 6 matchs de Ligue des champions cette saison, le Bayern a concédé sa première défaite en Ligue des champions en plus de deux ans, mercredi face au PSG (2-3). Les Bavarois se sont pourtant procurés une avalanche d’occasions mais ont payé très cher le réalisme parisien.