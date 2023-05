PSG: en pleine polémique, l’Arabie saoudite diffuse de nouvelles photos du voyage de Messi

Quelques heures après l’annonce de la suspension de Lionel Messi pour deux semaines par le PSG, Ahmed Al Khateeb, ministre du tourisme saoudien, a diffusé de nouvelles photos de la visite de la star argentine.

La publication risque de ne pas beaucoup faire rire du côté de Paris. Quelques heures après la suspension de deux semaines prononcées par le PSG contre Lionel Messi (35 ans) pour s’être rendu en Arabie saoudite sans l’autorisation du club, le ministre du tourisme saoudien, Ahmed Al Khateeb, a diffusé de nouvelles images de la visite de la star argentine, de sa femme et de deux de leurs trois fils sur les réseaux sociaux.

Shopping, jeux, dégustation

On y voit les quatre membres de la famille Messi, tout sourires, s’adonner à des jeux d’arcade dans une sorte de centre commercial désert. "Messi et sa famille se sont offerts une délicieuse sélection de cuisine internationale et une expérience de shopping luxueuse à Via Riyadh, suivie d'un après-midi amusant de jeux, d'expériences de réalité virtuelle et de temps en famille de qualité à Riyadh City Boulevard."

Le ministre du tourisme saoudien avait déjà diffusé des clichés du septuple Ballon d’or mardi, avant la sanction prononcée contre Messi. Ce dernier a atterri à Riyad lundi alors qu’une séance de récupération était programmée au même moment au Camp des Loges au lendemain de la défaite face à Lorient (1-3) au Parc des Princes.

Selon les informations de RMC Sport, Luis Campos, conseiller sportif, n’avait pas été averti de ce séjour pour lequel Messi n’aurait pas reçu d’accord formel avant d’y prendre part. Les proches du joueur assurent, eux, que l’Argentin a demandé l’autorisation de s’envoler d’autant que deux jours de repos étaient initialement prévus avant la défaite face à Lorient.

Ils expliquent que le champion du monde 2022 s’était engagé à cette visite après avoir dû la reporter à deux reprises. Elle s’inscrit dans le cadre de son partenariat pour la promotion du tourisme en Arabie saoudite pour lequel il touche 30 millions d’euros. A ce prix-là, le ministre du tourisme saoudien peut bien s’autoriser un tweet quotidien sur Lionel Messi.