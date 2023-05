PSG: les photos de la visite de Messi en Arabie saoudite

Lionel Messi s’est rendu en Arabie saoudite lundi au lendemain de la nouvelle défaite du PSG face à Lorient (1-3). Sa venue, dans le cadre de son rôle d’ambassadeur du tourisme saoudien, a été immortalisée par le ministre du tourisme.

Un séjour qui ne tombe pas au meilleur moment. Lionel Messi (35 ans) s’est rendu en Arabie saoudite lundi au lendemain de la défaite du PSG face à Lorient (1-3) au Parc des Princes. Alors que le groupe était convoqué pour une séance de récupération dans la matinée, l’Argentin a pris la direction de Riyad, capitale saoudienne, où son arrivée à l’aéroport n’est pas passée inaperçue. Il a rejoint le riche état pétrolier dans le cadre de son juteux contrat d’ambassadeur du tourisme du pays. Cela a été confirmé par un message du ministre du tourisme saoudien, Ahmed Al Khateeb, sur Twitter.

Le voyage de Messi a surpris ses coéquipiers qui n'étaient pas au courant

"Je suis heureux d'accueillir Messi et sa famille en Arabie saoudite pour profiter des destinations touristiques magiques et des expériences authentiques, a-t-il écrit. Nous accueillons des visiteurs du monde entier pour vivre un voyage unique en Arabie Saoudite et son hospitalité." Il a agrémenté ce tweet de trois photos de Messi, sa femme Antonella Roccuzzo et de deux de leurs trois fils. La star argentine y apparait tout sourire en train de jouer à un jeu local, de nourrir des animaux ou d’assister au travail d’un artisan.

Dimanche, Messi avait publié un message sur son compte Instagram (partagé avec la page officielle de l’office du tourisme), semblant annoncer son voyage imminent. "Qui pensait que l'Arabie saoudite avait autant de verdure? J'aime explorer ses merveilles inattendues chaque fois que je le peux."

Selon les informations de RMC Sport, le voyage de Messi en Arabie saoudite n’a pas manqué de surprendre ceux qui n’étaient pas au courant chez ses coéquipiers parisiens. Même si cela était prévu, le timing de ce déplacement pose question pour un joueur certes exceptionnel mais dont les performances ne sont pas au niveau depuis quelques matchs. De plus, à 35 ans, sa capacité à récupérer pose question. Il était déjà à Barcelone la semaine dernière pour passer quelques jours en famille.