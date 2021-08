PSG: encore plusieurs semaines d'absence pour Sergio Ramos

Le PSG a communiqué ce vendredi un point médical avant la réception de Strasbourg lors de la deuxième journée de Ligue 1. Le club francilien a ainsi révélé l’absence de Sergio Ramos jusqu’à la fin de la première fenêtre internationale prévue début septembre.

L’espoir de voir Lionel Messi débuter rapidement en Ligue 1 avec le PSG est permis. Si la présence de l’Argentin est incertaine contre Strasbourg ce samedi au Parc des Princes, le sextuple Ballon d’or a déjà participé à l’entraînement de l’équipe première. A court de forme après une saison 2020-2021 perturbée par les blessures, Sergio Ramos n’affrontera pas les Alsaciens en championnat. Le PSG a même acté son forfait jusqu’au mois de septembre.

"Sergio Ramos est en phase de reprise progressive de l’entraînement, a communiqué le club parisien dans un point médical. La reprise de la compétition est envisagée après la trêve internationale."

Officiellement joueur du PSG depuis le début du mois de juillet, Sergio Ramos s’entraîne individuellement depuis son arrivée à Paris. SI certains rêvait de le voir aligné dès le premier match de la saison au Parc des Princes, l’ancien capitaine du Real Madrid n’est pas encore prêt à jouer.

Ramos de retour contre Clermont ou Lyon?

En plus du duel contre Strasbourg ce samedi, Sergio Ramos manquera ensuite le déplacement à Brest et Reims, les 20 et 29 août. A en croire le PSG, le vétéran espagnol de 35 ans pourrait bien ne pas jouer avant le 12 septembre et la rencontre contre Clermont lors de la cinquième journée de Ligue 1.

Si le champion du monde 2010 venait à rater le match face aux Auvergnats, il pourrait ensuite débuter par la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions ou même le choc contre l’OL, prévu le 19 septembre à Paris.

A l’image de Sergio Ramos, Colin Dagba ne jouera pas non plus avant la fenêtre internationale. Au rayon des bonnes nouvelles, Mauricio Pochettino pourrait bientôt récupérer un joueur important de son effectif.

Forfait pendant presque toute la saison 2020-2021 après une grave blessure à un genou, Juan Bernat a repris l’entraînement collectif et semble proche d’un retour à la compétition. En fin de protocole Covid, Idrissa Gueye est espéré dès la semaine prochaine au sein du groupe parisien.