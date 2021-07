PSG: encore une tentative d'intrusion au domicile de Neymar

Le Parisien révèle que deux personnes ont essayé d’entrer dans le pavillon de Neymar, situé à Bougival (Yvelines), dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont pris la fuite et sont toujours recherchés.

Les vacances de Neymar auraient pu faire deux "heureux". Alors que la star brésilienne profite toujours de ses congés loin de la capitale, des individus ont tenté de s’introduire dans son luxueux pavillon de la banlieue parisienne, un 5.000 m² de deux étages à Bougival, dans les Yvelines, selon les informations du Parisien. Ce qui n’est pas une première pour le numéro 10 du PSG.

Les motivations des individus toujours inconnues

Il était 2h10 dans la nuit de vendredi à samedi lorsque deux individus ont tenté de s’introduire dans le domicile, en grimpant sur le mur, avant d’être mis de fuite par le gardien. Depuis, les intrus n’ont pas été retrouvés malgré l’arrivée rapide d’une patrouille de police. Les motivations des individus sont pour le moment inconnues, d'après le quotidien francilien.

En mai dernier, un homme était déjà entré dans le domicile de Neymar en pleine nuit avant d’être arrêté et placé en hôpital psychiatrique avoir avoir déclaré vouloir lui transmettre "la parole de Dieu". Quelques semaines plus tôt, Angel Di Maria et Marquinhos avaient été victimes de cambriolage en plein match, dérobant des biens à hauteur de 500.000 euros chez l’attaquant argentin et séquestrant le père du défenseur central avec ses deux filles.

Alors que le PSG dispute un nouveau match amical ce samedi face à Orléans, le vice-champion de France affrontera le 1er août prochain le LOSC dans le Trophée des champions, une semaine avant la reprise de la Ligue 1. D’ici là, Neymar espère boucler ses vacances en toute quiétude avant de reprendre le chemin de l’entraînement.