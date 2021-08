PSG: Fabregas met en garde Messi sur le niveau de la Ligue 1

Cesc Fabregas et Lionel Messi ont évolué ensemble durant trois saisons au FC Barcelone. Dans une interview accordée à Metro, l’Espagnol met en garde la Pulga sur le niveau de la Ligue 1. Il évoque également l’impatience de ses coéquipiers à l'idée d’affronter le sextuple Ballon d’Or.

Cesc Fabregas, milieu de terrain de l’AS Monaco connait très bien Lionel Messi puisqu’ils ont évolué ensemble du côté de la Masia mais aussi entre 2011 et 2014 avec le maillot de l’équipe première du FC Barcelone.



Dans les colonnes de Metro, média Britannique, l’Espagnol prévient la Pulga que le championnat de France de Ligue 1 est devenu plus compétitif ces dernières saisons, malgré une réputation moindre par comparaison avec la Liga ou la Premier League. "C'est un bon championnat, un championnat qui s'améliore. Il y a déjà des joueurs physiques et agressifs, les équipes défendent très bien", assure Cesc Fabregas.



Beaucoup d’observateurs estiment que le championnat de France se résume au Paris Saint-Germain ou presque. Mais le milieu de terrain espagnol prend pour exemples Monaco, champion de France en 2017, et du LOSC, champion en titre, pour changer l’image du championnat.



"Il est certain que lorsque le PSG ne gagne pas le championnat, tout le monde le voit comme un désastre parce qu'il dépense beaucoup d'argent. Tout le monde voit la Ligue 1 comme un championnat à une seule équipe, mais ces cinq dernières années, Monaco et Lille ont brisé cela", rappelle Fabregas.

"Mes coéquipiers sont excités"

Dans cette interview, l’espagnol confie que partenaires ont hâte d’affronter Lionel Messi. Certains vont réaliser leur rêve et souhaitent même déjà échanger leur maillot avec la Pulga: "Tout le monde veut son maillot. Je leur dis que nous sommes 25 et qu'il n'en aura que deux! C'est agréable de voir l'excitation, la volonté de se mesurer aux meilleurs, de bien faire et de montrer ses talents."



L’AS Monaco se déplacera sur la pelouse du Parc des Princes le 12 décembre prochain, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Cesc Fabregas, qui entame sa troisième saison avec le club de la Principauté, estime que "ce sera certainement un défi difficile, même si nous étions proches l'année dernière. Jusqu'aux deux derniers matchs de la saison, nous étions dans le coup."



Ce week-end, pour le compte de la seconde journée de championnat, l’ASM affronte Lorient (vendredi 21h) et le PSG reçoit Stasbourg (samedi à 21h) où les recrues seront présentées en avant match.