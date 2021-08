PSG: les premières images de Messi à l’entraînement

Lionel Messi a découvert le Camp des Loges, ce jeudi matin, au lendemain de sa présentation avec le PSG. L’occasion pour l’attaquant argentin de participer à sa première séance d’entraînement sous les ordres de Mauricio Pochettino.

L’intégration de Lionel Messi à Paris se poursuit. A un rythme effréné. Au lendemain de sa présentation en grande pompe au Parc des Princes et de son marathon médiatique, l’attaquant argentin a découvert le Camp des Loges. Le nouvel attaquant du PSG a débarqué au complexe de Saint-Germain-en-Laye, ce jeudi matin vers 9h15, peu après sa femme Antonela Roccuzzo et leurs trois fils Thiago, Mateo et Ciro.

L’occasion pour le sextuple Ballon d’or de découvrir le centre d’entraînement du club de la capitale. Son nouvel écrin de travail. L’ancien crack du Barça en a profité pour retrouver certains de ses grands amis, comme Neymar, avec qui il a évolué durant quatre ans en Catalogne, Angel Di Maria ou Leandro Paredes, qu’ils côtoient en équipe nationale. La Pulga a aussi pu saluer Sergio Ramos, dans une accolade entre anciens capitaines du Barça et du Real Madrid.

Un toro et du travail à part

Le sextuple Ballon d’or a ensuite enfilé la tenue d’entraînement du PSG pour participé à sa première séance. Le club parisien a diffusé des images le montrant en train de participer à un toro avec ses partenaires, avant de travailler en solo.

Lors de sa conférence de présentation, Messi, qui était sans contrat depuis début juillet et son départ du FC Barcelone, a fait savoir qu’il aurait besoin d’une petite préparation avant d’être opérationnel. En attendant, il sera présenté au public du Parc des Princes avant la réception de Strasbourg, samedi (21h), lors de la deuxième journée de Ligue 1. En compagnie des autres recrues de l’été.