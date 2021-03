PSG: fatigué, Kean quitte la sélection italienne et rentre à Paris

Moise Kean (21 ans) a quitté le rassemblement de la sélection italienne pour rentrer à Paris, a annoncé la Fédération italienne de football (FIGC). L’attaquant a été libéré en raison de son état de fatigue.

Moise Kean (21 ans) va retrouver les installations du PSG plus tôt que prévu. L’attaquant a en effet été libéré de la sélection italienne, a annoncé ce mercredi la Fédération italienne de football (FIGC). L’instance évoque "un état de fatigue qui le rend indisponible" pour les matches contre l'Irlande du Nord (25 mars), la Bulgarie (27 mars) et la Lituanie (31 mars), qualificatifs pour la Coupe du monde 2022. "Pour cette raison, Kean a été retiré de la liste des joueurs et ce (mardi) matin il retournera dans son club, le Paris Saint Germain", précise le communiqué.

Elle ne donne pas davantage d’informations sur l’état de santé du joueur. Il avait contracté le coronavirus fin février et cela l’avait éloigné des terrains lors des trois rencontres face à Bordeaux, Barcelone et Nantes. Il avait repris la compétition dimanche à l’occasion du déplacement à Lyon (2-4). Kean avait disputé 90 minutes avant d’être remplacé par Julian Draxler dans le temps additionnel.

Le joueur formé à la Juventus avait été rappelé avec la Squadra Azzura en septembre dernier, plus d’un an et demi après sa dernière sélection. Il avait ensuite manqué le rassemblement de novembre en raison de problèmes musculaires.

Sur pied face au Bayern?

Son retour prématuré à Paris interpelle à deux semaines du quart de finale aller de la Ligue des champions sur le terrain du Bayern Munich (7 avril, 21h, sur RMC Sport). Il pourra aussi permettre au joueur de récupérer sereinement sans être impliqué dans les matchs de sa sélection. Une respiration dans une saison chargée et à l’approche d’un sprint final haletant pour les Parisiens.

Arrivé l’été dernier dans la capitale française en provenance d’Everton sous la forme d’un prêt, Moise Kean signe une très belle saison avec 15 buts inscrits en 29 matchs sous les couleurs parisiennes. Il a notamment brillé lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Barcelone (1-4) avec un but et un investissement remarqué au Camp Nou.