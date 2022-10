PSG: "Je ne serai pas entraîneur, mais Zidane disait ça aussi", Messi évoque l'après-football

Dans un entretien accordé à Star+, Lionel Messi a évoqué son avenir dans le football. Il assure ne pas se voir comme entraîneur, mais note aussi que Zinédine Zidane tenait le même discours il y a quelques années avant de terminer sur un banc.

Lionel Messi n'en a pas terminé avec sa carrière de joueur. Il lui reste à disputer une Coupe du monde et quelques saisons en club, sans doute. Mais après ça, qu'en sera-t-il ? Lui, en tout cas, ne se voit pas comme entraîneur. "Je ne serai pas entraîneur, mais Zidane disait ça et ensuite il a été coach et a gagné la Ligue des champions", a indiqué l'Argentin lors d'un entretien accordé à Star+.

Plusieurs joueurs ayant croisé la route de Lionel Messi sont pourtant déjà entraîneurs et pourraient donner des idées à la "Pulga" : Xavi, sur le banc du Barça depuis bientôt un an, Thiago Motta (Bologne), Rafael Marquez (Barça B), Thierry Henry (Belgique), Carlos Tevez (Rosario Central), Hernan Crespo (Al-Duhail), Javier Mascherano (Argentine U20), Fernando Gago (Racing), Gabriel Milito (Argentinos Juniors) ou encore Gabriel Heinze.

"Tout n'est pas encore clair"

"J'aime la direction sportive, former un groupe, accompagner l'entraîneur, mais tout n'est pas encore clair à 100% non plus", a développé Lionel Messi, 35 ans, à propos de ce qu'il se voit faire après sa carrière de joueur.

Pourtant, l'actuel attaquant du Paris Saint-Germain assure "ne pas penser au passé", mais être "toujours en train de penser à ce qui va arriver". Rien ne presse malgré tout pour son après-carrière. Si certains de ses anciens coéquipiers sont devenus entraîneurs, il en est un, Andrés Iniesta, qui continue de jouer à 38 ans. Peut-être que c'est sur lui que Lionel Messi prendra exemple, avant de décider plus tard s'il veut entraîner ou non.