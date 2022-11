PSG: Galtier prépare un troisième système tactique pour "surprendre les adversaires"

En conférence de presse ce vendredi, à deux jours de recevoir Auxerre pour la 15e journée de Ligue 1, Christophe Galtier s'est dit ouvert à la possibilité d'utiliser un troisième schéma tactique en fonction des adversaires rencontrés.

Il pourrait encore innover. Après avoir misé en début de saison sur un 3-4-3, avant d’opter ces dernières semaines pour un 4-3-3 plus classique, Christophe Galtier songe à tester un nouveau schéma tactique. C’est ce qu’il a révélé ce vendredi en conférence de presse, à deux jours de recevoir le promu auxerrois (dimanche 13h), pour la dernière journée de Ligue 1 avant le Mondial 2022 au Qatar.

"Nous voulons être encore plus performants"

"C’est intéressant de pouvoir évoluer dans deux systèmes. Mais je pense qu’on va évoluer dans trois systèmes pour avoir à un certain moment, face à différents profils et niveaux d’adversaires, la possibilité d’utiliser un de ces trois systèmes. Pour l’instant, on a vu deux systèmes mais je réfléchis et je demande aussi à mon staff de travailler sur une autre animation pour qu'on puisse garder notre point fort offensif, tout en trouvant le moyen d’être le plus équilibré possible et de récupérer le ballon le plus tôt possible", a expliqué le technicien parisien.

Dans une volonté d’offrir plus de libertés à son trio Kylian Mbappé-Neymar-Lionel Messi, Galtier pourrait-il essayer un 4-2-3-1 ? Ou un 4-4-2 ? "Le système à trois avec deux pistons, par rapport à nos caractéristiques et la manière dont on a constitué l’effectif, était à mon sens une bonne idée. Il nous a permis de gagner beaucoup de matchs. Nous avons récemment changé en passant dans un système à quatre derrière et quatre milieux pour avoir une animation offensive différente pour permettre aux trois de devant de s’exprimer de la manière la plus libre possible. Nous avons été aussi performants. J’ai une réflexion sur un troisième système pour surprendre les adversaires", a développé Galtier.

Et il l’assure, ce n’est pas du tout lié au fait d’affronter le Bayern Munich dans trois mois en huitièmes de finale de la Ligue des champions. "Je souhaite donner à mes joueurs la possibilité de rajouter une autre animation pour voir ce qu’on peut faire de mieux, pas parce que nous avons tiré le Bayern Munich mais parce que nous voulons être encore plus performants", a-t-il insisté. En attendant, Paris voudra obtenir dimanche une cinquième victoire de suite en championnat pour conforter sa première place.