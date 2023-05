PSG: Ginola, Makélélé, Raï... les anciennes gloires parisiennes commentent la situation de Messi

David Ginola, Claude Makékéké et Raï ont évoqué la situation de Lionel Messi au PSG pour RMC Sport, ce lundi, à l'occasion de la cérémonie des Laureus World Sports Awards.

Le cas Lionel Messi divise. Au sein même des anciens grands joueurs du Paris Saint-Germain, tous n'ont pas la même analyse de la dernière semaine agitée de la star argentine. "Dans quelques années, on réalisera la chance qu'on a eu d'avoir Leo Messi dans notre championnat", a lâché David Ginola auprès de RMC Sport, ce lundi soir lors de la cérémonie des Laureus World Sports Awards.

"C'est sûr que l'avoir à 25 ans, quand il faisait les beaux jours du Barça, ça aurait été exceptionnel. Mais on a réussi à l'avoir à 35 ans et je crois que dans quelques années, tout le monde réalisera et se dira: 'J'ai vu jouer Leo Messi'. Ça n'a pas de prix, assure Ginola. Leo Messi est un sinon le plus grand joueur de tous les temps et on le reconnaîtra le jour où il arrêtera."

Leo Messi doit-il donc rester à Paris? "Il fera ce qu'il veut, tranche Ginola. Quand tu gagnes tout ce qu'il y a à gagner, que tu mets 91 buts dans une saison... On a juste à fermer nos gueules et dire: 'Tu sais quoi, on a juste le plaisir de t'avoir ici, fais ce que tu veux'."

"En tant qu'entraîneur, on me donne Messi, je le prends tous les jours"

Claude Makélélé, ancien capitaine du PSG, estime lui que la sanction du club à l'encontre de Messi était justifiée. "A partir du moment où un joueur dévie un peu, c'est normal de le remettre dans le droit chemin, explique-t-il. C'est un joueur intelligent, il y a eu une incompréhension entre lui et le club, ça doit rester entre eux, ça ne doit pas aller au-delà."

En revanche, l'ancien international ne souhaite pas spécialement un départ de l'Argentin. "Messi fait progresser les joueurs autour de lui. En tant qu'entraîneur, on me donne Messi, je le prends tous les jours." Raï, sans se prononcer, met en garde: "Il mérite beaucoup de respect. ll faut prendre en compte ce qu'il représente. Il faut de la joie dans le foot, pour que ça marche. Si un joueur comme lui est heureux ici, il faut qu'il reste. Sinon, il doit partir".