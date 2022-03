PSG: Leonardo ne regrette pas le recrutement de Ramos mais "il ne s’est pas passé ce qu’on imaginait"

Leonardo a une nouvelle défendu le choix de faire signer Sergio Ramos au PSG lors du dernier mercato estival. Malgré son faible temps de jeu et ses blessures à répétition, le défenseur espagnol va apporter à l’équipe francilienne selon le directeur sportif.

Impressionnant lors de sa visite médicale selon les échos émanant du PSG, Sergio Ramos n’a finalement disputé que cinq rencontres toutes compétitions confondues avec Paris. Arrivé libre en provenance du Real Madrid, le défenseur de 35 ans enchaîne les pépins physiques mais n’inquiète pas encore Leonardo.

"On l’a recruté, il était bien physiquement. Aujourd’hui, il a joué cinq matchs. Malheureusement, il ne s’est pas passé ce qu’on imaginait, a lancé le directeur sportif du club francilien lors d’un entretien diffusé ce jeudi par le journal L’Equipe. C’est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu’il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n’est pas le cas."

Leonardo prêt à assumer "des erreurs"

Loué pour son professionnalisme à Paris, Sergio Ramos a été recruté pour son immense expérience et son incroyable leadership. Des qualités qui peuvent s’exprimer sans jouer même si cela influe nécessairement sur son influence au sein du vestiaire selon le dirigeant.

Le dirigeant brésilien ne considère toujours pas l’arrivée du vétéran espagnol comme un flop du dernier mercato estival. Mais si d’ici la fin de saison, la situation ne s’améliore pas, Leonardo semble prêt à assumer son choix et à tirer les conséquences nécessaires.

"Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d’être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n’est pas finie, a poursuivi le dirigeant du PSG. Mais je n’ai pas peur d’assumer des erreurs quand j’en commets. Nasser (al-Khelaïfi) m’accorde une confiance totale, me laisse une vraie autonomie et, pour cela, je le remercie. Travailler dans cet esprit te donne vraiment envie. C’est important. C’est aussi pour cela que je dis que le PSG est un grand club."

>> Real-PSG c’est en direct sur RMC Sport

Attendu en particulier pour la phase de finale de la Ligue des champions, Sergio Ramos demeure incertain pour le match retour des huitièmes de finale contre le Real Madrid. Après son succès au Parc des Princes sur un but de Kylian Mbappé (1-0), le PSG se déplacera le 9 mars prochain à Santiago Bernabeu (en direct dès 21h sur RMC Sport 1).

Une rencontre où Sergio Ramos retrouverait le public qui l’a érigé au rang d’icône pendant tant de saison. Encore faut-il être apte à jouer. Cette semaine, l’Espagnol de 35 ans était encore absent à l’entraînement collectif du groupe entraîné par Mauricio Pochettino.