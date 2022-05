PSG: Herrera annonce un "meilleur Messi la saison prochaine"

Double buteur face à Montpellier samedi (0-4), Lionel Messi a réalisé l'une de ses meilleures prestations sous le maillot parisien. Son coéquipier Ander Herrera assure que l'Argentin montrera un meilleur visage la saison prochaine.

Ce samedi à Montpellier (0-4), Lionel Messi a sans doute réalisé l'un de ses meilleurs matchs depuis son arrivée à Paris. Mieux vaut tard que jamais, puisque les Parisiens termineront leur saison la semaine prochaine au Parc des Princes avec la réception de Metz (21 heures). Souvent critiqué lors du dernier exercice, la Pulga a reçu le soutien de son coéquipier Ander Herrera, qui n'a pas tari d'éloge sur lui.

"Je pense qu’il a fait des très bons matches ici. Il a frappé les poteaux huit, neuf fois (10 poteaux, ndlr). On parle souvent des buts qu’il marque, mais il fait jouer l’équipe. On a la sensation que lorsqu’on est pressé, on lui donne le ballon et lui a la capacité de calmer le jeu. Aujourd’hui, c’est vrai qu’il a marqué deux buts et qu’il a très bien joué. On est très optimiste après une saison d’adaptation pour lui. On va voir le meilleur Messi la saison prochaine", a assuré l'Espagnol au micro de Prime Video.

"On est très chanceux de l'avoir ici"

Avant de poursuivre: "C’est un plaisir de jouer avec lui et de faire les entraînements avec lui. C’est incroyable (…) On doit aussi accepter qu’après 20-25 ans à Barcelone, ce n’est pas facile de changer de club et de pays. Je l’ai déjà fait. Ce n’est pas facile de changer ses habitudes chaque jour. Je pense qu’il a bien fait pendant sa saison d’adaptation. Mais, on est très optimistes avec lui pour la prochaine saison. C’est un joueur incroyable et très humble. Il aime travailler chaque jour, de profiter de l’entraînement et des joueurs à Paris. On est très chanceux de l’avoir ici à Paris et en France."

Pour sa première saison avec le PSG, l'ancien Barcelonais a été impliqué sur 24 buts en 33 matchs toutes compétitions confondues (11 buts, 13 passes décisives). Transféré début août, il avait attendu la réception de Nantes, le 20 novembre, pour marquer son premier but en championnat.