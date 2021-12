PSG: Herrera et Ramos de retour à l’entraînement avant Bruges

Sergio Ramos et Ander Herrera ont repris l’entraînement ce dimanche avec le PSG. Une bonne nouvelle pour le club parisien à deux jours du dernier match des poules de la Ligue des champions, mardi contre Bruges (sur RMC Sport 1).

Un but de Georginio Wijnaldum dans les dernières secondes et le PSG est rentré de Lens un nul presque miraculeux (1-1) ce samedi. Au lendemain de choc de la 17e journée de Ligue 1, le club francilien a repris le chemin de l’entraînement afin de préparer la réception de Bruges, mardi soir (18h45 sur RMC Sport 1) pour la fin de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Absent depuis la défaite européenne face à Manchester City (2-1), Ander Herrera a bien participé aux exercices collectifs ce dimanche comme c’était attendu. Sa récente gêne musculaire semble désormais de l'histoire ancienne. Apparu contre Saint-Etienne puis laissé au repos, Sergio Ramos s'est également entraîné lors de la séance dominicale. De bon augure pour la suite.

Danilo n’a pas brillé pendant l’absence d’Herrera

Le retour du milieu espagnol constitue une excellente nouvelle pour Mauricio Pochettino et le staff du club parisien. Et pour cause, depuis le début de saison, l’entraîneur argentin a fait du joueur basque l’un de ses titulaires réguliers dans l’entrejeu. Apparu à 18 reprises toutes compétitions confondues, pour quatre buts et deux passes décisives, Ander Herrera n’est resté que deux fois sur le banc en Ligue 1.

Ander Herrera à l'entraînement du PSG © Icon Sport

Sorti blessé contre Manchester City, l’international ibérique aux deux sélections a depuis raté les trois rencontres du PSG dans l’élite. En son absence, Paris a eu un peu de mal à se défaire de Saint-Etienne (3-1) puis a enchaîné deux nuls contre Nice (0-0) et Lens (1-1). Malgré trois titularisations d’affilée, son suppléant Danilo Pereira n’a pas convaincu.

Première au Parc pour Ramos?

Les retours d’Ander Herrera et Sergio Ramos feront du bien au sein de l’effectif francilien. Reste à savoir si les expérimentés Espagnols seront aptes à jouer contre Bruges en Ligue des champions.

>> PSG-Bruges c’est mardi à 18h45 en direct sur RMC Sport 1

Déjà qualifié pour les huitièmes et assuré de la deuxième place, le PSG voudra bien finir la phase de poules et surtout relancer la machine après deux accrocs consécutifs en championnat.

Mais un match sans véritable enjeu pourrait aussi donner l'occasion à Sergio Ramos de débuter en Coupe d'Europe avec sa nouvelle équipe. L'emblématique défenseur de 35 ans pourrait également connaître sa première rencontre devant le public du Parc des Princes si le staff du PSG décide de faire appel à lui contre le club belge.