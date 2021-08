PSG: Icardi, Mbappé, Pochettino fait le point

Mauricio Pochettino a fait face aux médias ce vendredi à la veille de la réception de Strasbourg en Ligue 1. L’entraîneur du PSG en a profité pour réagir aux rumeurs sur l’avenir de Kylian Mbappé et Mauro Icardi lors du mercato estival.

A en croire la presse espagnole, l’arrivée de Lionel Messi au PSG a rebattu les cartes pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid pourrait tenter de recruter l’attaquant tricolore lors du mercato estival malgré la volonté de Nasser al-Khelaïfi de le prolonger. Interrogé sur d’éventuelles garanties de la part de sa direction, Mauricio Pochettino a botté en touche ce vendredi lors de son passage en conférence de presse.

"Premièrement et c’est l’élément principal, je ne commente jamais et je ne parle jamais de mon président, a lancé le technicien argentin avant le match contre Strasbourg ce samedi au Parc des Princes. C’est mon supérieur hiérarchique, le président ou le directeur sportif. Ce n’est pas à moi de commenter ces déclarations. Il n’y a rien à me dire ou à garantir parce que Kylian est notre joueur et il continuera de l'être."

Pochettino: "Tout peut se passer dans le football mais Mauro est là"

En attendant de savoir quand Lionel Messi débutera avec le PSG, Mauro Icardi devrait à nouveau jouer ce week-end contre le RCS en Ligue 1. Mais avec un trio Mbappé-Messi-Neymar ou encore Angel Di Maria, le buteur argentin pourrait voir son statut de titulaire remis en question cette saison.

Bénéficiant d’une belle cote, notamment en Serie A, l’ancien intériste pourrait s’en aller pendant l’été. Sans pour autant le pousser vers la sortie, Mauricio Pochettino n’a fermé aucune porte pour son compatriote.

"C’est le genre de question auxquelles tous les joueurs sont sujet. Mauro fait partie de notre effectif, a encore estimé l’ancien coach de Tottenham et de l’Espanyol. Tout peut se passer dans le football mais Mauro est là. Il n’y a pas de raison pour penser qu’il n’a pas d’avenir ici."

