PSG: un député européen se paye le traitement médiatique de l'arrivée de Messi

Pierre Larrouturou a critiqué vendredi l’importance donnée à l’arrivée de Lionel Messi au PSG. Le député européen a regretté que le mercato du club francilien ait supplanté un rapport international sur l’écologie et l’avenir de la planète.

Difficile de passer à côté tant les médias se sont régalés de l’arrivée de Lionel Messi. De son départ vers l’aéroport de Barcelone à sa présentation face à la presse, la signature de l’Argentin au PSG a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Un peu trop à en croire Pierre Larrouturou.

Dans un message posté vendredi sur les réseaux sociaux, le député européen s’est ému de voir le footballeur devancer à la une des médias le rapport sur le climat publié par le GIEC en début de semaine.

Un "déséquilibre" dans le traitement médiatique"

Lionel Messi et son arrivée au PSG ont forcément vampirisé les informations sportives mais pas seulement. Star des réseaux sociaux, et personnalité publique, l’Argentin a également occupé les premières pages de nombreux quotidiens généralistes et JT télévisés pendant la semaine.

"J'aime le foot, se défend l’élu dont l’écologie constitue un vrai cheval de bataille. Mais le déséquilibre dans le traitement médiatique entre l'arrivée de Lionel Messi au PSG et la sortie de l'effroyable rapport du GIEC, me pousse à vous partager cette fausse citation du footballeur. Le message passera peut-être mieux?"

Avec une bonne dose d’humour, ou d’ironie c’est selon, Pierre Larrouturou regrette que Lionel Messi n’ait pas profité de sa conférence de presse de présentation pour rappeler l’urgence climatique en mondovision.