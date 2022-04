Chelsea-Real: "Benzema était l’un des joueurs les plus sous-cotés", estime Tuchel

Thomas Tuchel, l’entraîneur de Chelsea, s’est montré extatique au sujet de Karim Benzema à la veille du quart de finale aller de Ligue des champions son équipe, mercredi (21 heures, RMC Sport 1) contre le Real Madrid.

De retour sur une pelouse européenne pour la première fois depuis son tonitruant triplé en 8es de finale retour de Ligue des champions face au PSG (3-1), Karim Benzema va mener l’attaque du Real Madrid mercredi soir sur la pelouse de Chelsea (21 heures, à suivre sur RMC Sport 1).

Avant cette grosse affiche pour le compte des quarts de finale aller de C1, le capitaine des Merengues a reçu les louanges du coach d’en face, Thomas Tuchel. Pas avare en compliments au sujet du buteur français de 34 ans, meilleur buteur de Liga (24 réalisations) et sur le podium des meilleurs scoreurs de la saison en Ligue des champions (8 buts, à égalité avec Mohamed Salah).

"C’est un grand joueur avec une grande personnalité"

"Comme je le disais déjà il y a deux ans, Benzema est l’un des joueurs les plus sous-cotés dans le monde du foot. Ce n’est peut-être plus le cas aujourd’hui. Et c’est mérité car c’est le numéro 9 du Real Madrid depuis de nombreuses années, c’est quelque chose qui parle forcément", a confié l'ancien coach du Paris Saint-Germain mardi en conférence de presse d’avant-match.

Détonateur de son équipe face à Paris, et auteur de trois buts en 17 minutes pour totalement renverser un huitième de finale qui semblait échapper au Real, Karim Benzema a particulièrement impressionné le coach des Blues. Qui s’en méfiera forcément comme le lait sur le feu mercredi à Stamford Bridge.

"Ce qu’il a fait lors du tour précédent, la manière dont il a pris ses responsabilités et le rôle clé qu’il a eu pour eux (les joueurs du Real Madrid) en tant que capitaine, c’est vraiment impressionnant. On a pu se rendre compte de l’impact de son absence lors du Clasico. C’est un grand joueur avec une grande personnalité."