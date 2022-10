Salaires au PSG: et Neymar et Messi, combien gagnent-ils ?

Après avoir révélé le montant vertigineux du salaire de Kylian Mbappé au PSG dimanche, Le Parisien précise ce lundi les émoluments de ses deux partenaires d’attaque, Neymar et Lionel Messi.

Chère, très très chère la ligne d’attaque du Paris Saint-Germain. Dimanche, Le Parisien révélait les chiffres fous du nouveau contrat de Kylian Mbappé après sa prolongation. Devenu LA star du club parisien, l’enfant de Bondy pèse désormais très lourd dans club parisien avec un salaire brut annuel de 72 millions d’euros soit six millions d’euros par mois (2,7 millions net). Le jackpot pour le champion du monde âgé de seulement 23 ans. Mais Neymar et Lionel Messi sont eux aussi à des niveaux de revenus très élevés.

Un salaire dégressif pour Neymar

Si Mbappé a négocié de très juteuses primes de fidélité (la première était de 70 millions d’euros, la prochaine, s’il reste en 2023-2024 sera de 80 millions), qui rapportent ses revenus globaux à 95 millions d'euros net annuel s'il va au terme de son contrat, Neymar, lui, devrait voir son salaire diminuer s’il va jusqu’au bout de son bail. Lorsqu’il a prolongé son contrat en 2021, "Ney" a dealé deux options qui lui ont permis de prolonger jusqu’en 2027 (il aura alors 35 ans). Si on ne sait pas dans quelle proportion son salaire va baisser, le joueur de 30 ans restera l’un des joueurs les mieux payés au monde. Depuis qu’il a signé au PSG en 2017, le même été que Kylian Mbappé, il gagne 36 millions d’euros net par an.

Messi, un salaire moins élevé qu'au Barça mais...

Arrivé libre en 2021, Lionel Messi a des revenus moins élevés à Paris qu'à Barcelone. Au Barça, le salaire mensuel de la Pulga était estimé à 61 millions d'euros par les médias espagnols. Au PSG, le septuple Ballon d'or ne gagne plus "que" 41 millions d’euros net par an, mais son salaire comprend sa prime de fidélité (il n’avait pas touché de prime à la signature). Toujours selon Le Parisien, l'Argentin bénéficie d’un abattement fiscal de 30% grâce au régime d’impatriation, ce qui n'est pas le cas de Mbappé, ni de Neymar qui est un résident fiscal français depuis plus de cinq ans.