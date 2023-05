PSG: "Il ne faut pas vivre la Ligue des champions comme une obsession" estime Donnarumma

Avant la réception d'Auxerre ce dimanche en Ligue 1, Gianluigi Donnarumma s'est confié sur l'échec en Ligue des champions. Le gardien italien est convaincu que le PSG remportera la C1 dans les années à venir, mais ne doit pas pour autant en faire une obsession.

Si le PSG peut officiellement remporter son 11e titre de champion de France, la saison du club de la capitale pourrait de nouveau se résumer à l'échec en Ligue des champions. Deuxième de la phase de groupes, les Parisiens ont été impuissants face au Bayern Munich et sont encore sortis par la petite porte pour la troisième année consécutive. Une déception pour Gianluigi Donnarumma, qui ne perd toutefois pas espoir.

"On y tenait vraiment. On voulait aller au bout, confie le portier italien dans Téléfoot ce dimanche. Il ne faut pas vivre la Ligue des champions comme une obsession. Je suis sûr qu'on la gagnera un jour, car le club le mérite et les supporters le méritent. On fera tout notre possible pour atteindre ce sommet."

>> Suivez Auxerre-PSG

35 buts encaissés cette saison

Éliminé en huitième de finale de la Ligue des champions et au même stade en Coupe de France, le PSG pourrait conclure son exercice 2022-2023 avec un seul trophée, le championnat de France, où Gianluigi Donnarumma a encaissé 35 buts (troisième meilleure défense de Ligue 1 derrière Lens et Nice). Mais au-delà des performances sur le terrain, l'actualité a été riche en coulisses. "C'est sûr qu'il y a parfois des saisons plus difficiles que les autres. C'est normal, tout cela fait partie du football. On tenait à faire mieux, à faire plus. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, mais on fera sûrement mieux la saison prochaine."