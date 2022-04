PSG: "Il s'est expliqué", Pochettino reconnaît une discussion avec Navas sur la rotation des gardiens

Mauricio Pochettino, manager du PSG, a de nouveau discuté avec Keylor Navas (35 ans), ce vendredi, deux jours après les déclarations du gardien regrettant l’alternance avec Gianluigi Donnarumma.

La rotation des gardiens est revenue dans l’actualité du PSG depuis deux jours et les déclarations de Keylor Navas après la victoire à Angers (0-3), mercredi. Le Costaricien a ouvertement déclaré que l’alternance avec Gianluigi Donnarumma dans le but ne pourrait pas durer la saison prochaine. "Il faut étudier beaucoup de choses, a-t-il lancé sur Canal+ Décalé. Au final, j'ai une très bonne relation avec Donnarumma, il n'y a pas de problèmes avec lui. Bien sûr, je veux toujours jouer tous les matchs, si la situation reste comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qu'il se passera dans le futur."

Pochettino veut écrire le futur dans "circonstances différentes"

Pochettino lui avait emboîté le pas quelques instants plus tard en acquiesçant sur la nécessité d’un changement d’approche la saison prochaine. Ce vendredi, l’entraîneur du PSG a été aperçu en grande conversation avec son gardien lors de la séance d’entraînement, à la veille de la réception de Lens, samedi (21h, 34e journée de L1). Il a confirmé cet échange en conférence de presse en se privant de révéler la teneur des propos.

"J’ai parlé des commentaires de Keylor après le match, a-t-il rappelé ce vendredi. Il a dit ce qu’il ressentait mais en rapport à l’avenir, pas à ce qu’il s’est passé. Il s’est expliqué de la meilleure manière possible. Le plus important est de bien terminer et, seulement après - comme je l’ai dit à Angers - nous pourrons écrire le futur dans des circonstances différentes. Il faudra tenir compte de l’expérience de cette année passée avec lui, comme avec beaucoup de joueurs avec qui nous discutons."

Une discussion "privée" ce vendredi

Les deux hommes en ont eu l’occasion dès mercredi soir sur le chemin du retour du Maine-et-Loire. "A propos de ses déclarations et des miennes, nous avons parlé dans l’avion sur le retour d’Angers, a ajouté l'entraîneur argentin. Aujourd’hui, nous n’avons pas parlé de ce thème mais d’autres choses privées et que je ne vais pas vous révéler."