PSG: Donnarumma sort du silence après son erreur face au Real Madrid

Gianluigi Donnarumma a publié un message sur son compte Instagram, ce vendredi, deux jours après l'élimination du PSG par le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions. Critiqué pour son erreur sur le premier but, l'Italien se projette vers l'avenir.

Gianluigi Donnarumma faisait beaucoup parler depuis mercredi soir et la défaite du PSG (3-1) contre le Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des champions. ll est sorti de son silence, ce vendredi, en publiant un message sur son compte Instragram. Il y confie sa souffrance après ce scénario cruel dont il a été un acteur malheureux avec une relance manquée sur le but de l’égalisation madrilène.

"Les deux derniers jours n'ont pas été faciles"

"L'élimination de la Ligue des champions a été un coup dur, reconnaît l’ancien joueur de l’AC Milan. Les deux derniers jours n'ont pas été faciles, mais c'est de ces moments difficiles que l’on sort plus forts. Maintenant il faut penser au présent, à gagner la Ligue 1, à tout donner, comme j'ai toujours fait, pour ce maillot, pour ce club et pour nos supporters. Ça repart, tous ensemble! Allez Paris!"

L’Italien a vécu une soirée compliquée au Bernabeu avec ce premier but, donc, qui fait l’objet de nombreuses discussions. Pressé par Karim Benzema, le gardien a manqué son dégagement en envoyant le ballon vers Vinicius, passeur décisif pour le Français. Le camp parisien a dénoncé une faute de ce dernier sur le gardien même si Benzema n’est pas du même avis. Plusieurs critiques ont aussi fleuri en Italie sur cette erreur de jugement.

"Gigio" a aussi reçu des marques de soutien à l’instar de la Gazzetta dello Sport qui l’invité à rentrer au pays pour s’épanouir. Selon le journal, Roberto Mancini, sélectionneur de l’Italie, l’a appelé pour le réconforter. Certains médias espagnols indiquaient qu’une chaude explication avait eu lieu entre Donnarumma et Neymar à l’issue de la rencontre. Ce que le Brésilien a démenti. Paris a désormais rendez-vous dimanche face à Bordeaux (13h, 28e journée de Ligue 1) dans un climat tendu. Donnarumma, qui alterne avec Keylor Navas dans le but depuis le début de saison, n’est pas certain d’être titulaire.