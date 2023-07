PSG: "J’ai subi une dépression", Brandao confie avoir très mal vécu la période qui a suivi son coup de tête à Thiago Motta

Neuf ans après avoir asséné un coup de tête à Thiago Motta dans le couloir du Parc des Princes après un match PSG-Bastia, Brandao est revenu sur son geste dans une interview accordée à la chaîne Youtube Colinterview. L’ancien attaquant brésilien confie avoir beaucoup souffert au cours de sa longue suspension.

Même près d’une décennie plus tard, personne n’a oublié ces images. Le 16 aôut 2014, à l’occasion de la 2e journée de Ligue 1, l’après-match de PSG-Bastia bascule dans l’irrationnel. Posté dans les couloirs du Parc des Princes, Brandao, alors attaquant du club corse, attend patiemment. Sa cible: Thiago Motta, que l’ancien Marseillais accuse d’avoir proféré de multiples insultes tout au long de la rencontre.

Comme le montre la vidéo-surveillance, Brandao attend que l’Italien arrive à sa hauteur pour lui asséner un violent coup de tête. Motta n’a pas le temps de réaliser ce qui vient d’arriver que le Bastiais est déjà reparti en courant dans les vestiaires. Les images sont accablantes et Brandao n’échappe pas à une lourde sanction: six mois de suspension par la LFP, cinq mois de prison avec sursis en appel et 20.000 euros d’amende infligés par le tribunal correctionnel de Paris.

"Un moment très dur"

"Tous les amis qui me connaissent, tous les coachs qui me connaissent, savent ce qu’est ma mentalité, a confié Brandao neuf ans plus tard lors d’une interview sur la chaîne Youtube Colinterview. Oui, c’était un moment très dur parce que j’ai été suspendu six mois. Du coup, j’ai subi une dépression. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que c’est de rester six mois sans jouer. C’est compliqué. Mais la vie continue. Aujourd’hui, toutes ces histoires sont derrière moi, mais sur le moment ça a été difficile car tout le monde pense que je suis comme ça alors qu’au quotidien je suis quelqu’un qui travaille beaucoup, quelqu’un qui mouille le maillot, qui sourit. Les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu’un qui veut donner du positif aux autres."

"Je n’ai pas parlé de cette histoire avec tout le monde, mais je l’ai fait avec sincérité et tout le monde connaît ma façon d’être, a poursuivi l’ancien attaquant, qui, à 43 ans, a passé tous ses diplômes pour devenir coach.Je crois que c’est ce qui compte le plus. Après, ce qu’il s’est passé avec Thiago Motta, c’est arrivé, c’est comme ça, c’est le foot aussi malheureusement. Sans te mentir, ça a été très difficile sur le moment mais j’ai relevé la tête et la vie continue. J’ai tenu à présenter mes excuses à tous les formateurs, à tous les enfants qui ont vu la scène."

Cette violente agression avait coûté une fracture du nez à Thiago Motta. Mais l’actuel entraîneur de Bologne, un temps cité pour prendre la succession de Christophe Galtier sur le banc du PSG, n’en a pas tenu rigueur à Brandao. "Oui, bien sûr que je lui ai pardonné. Je n’ai de rancœur contre personne aujourd’hui, lancait-il d’ailleurs au micro de RMC Sport dans l’émission Comme jamais en 2020. Je pense que sur le 100m, il aurait même gagné contre Bolt (rires). Il a été bon", s’était alors amusé Motta en référence au sprint piqué par le Brésilien après son coup de tête.