PSG: "Je demande à l'équipe de jouer pour Messi", Galtier dévoile son projet de jeu sans Mbappé ni Neymar

En l'absence des deux autres stars du Paris Saint-Germain Neymar et Kylian Mbappé, l'Argentin Lionel Messi a joué un rôle prépondérant dans les performances parisiennes cette semaine. Christophe Galtier le reconnaît et l'assume.

En l’absence de Kylian Mbappé et Neymar, tous deux blessés, Christophe Galtier n’a pas fait mystère de ses consignes depuis une semaine en conférence de presse: "Je demande à l’équipe de jouer pour Léo (Messi)". Christophe Galtier attend du génie argentin qu’il soit le grand dépositaire du jeu et guide ses partenaires. "Messi tient l'équipe", a-t-il déclaré sur Prime Vidéo, confirmant ses intentions.

Dans l’animation collective, l’impression fut moins saisissante au Parc des Princes samedi qu’en seconde période à Montpellier (3-1), mercredi. Face à Toulouse (2-1), Messi a certes été étincelant, notamment sur cette frappe lumineuse qui offre la victoire à Paris. Mais son influence sur l'équipe s'est exercée par séquences, elle n'a pas imprégné le jeu du Paris Saint-Germain de manière durable sur l’ensemble du match.

"On doit le libérer de certaines tâches"

Il n’empêche, tout le projet de jeu parisien semble devoir, au moins temporairement, reposer sur ses épaules, à en croire Christophe Galtier. Quitte à déresponsabiliser d’autres joueurs, aussi bien à la création qu’à la finition? "Non, ses partenaires ne doivent pas se reposer sur lui, ils doivent redoubler d'effort à la récupération assez rapide du ballon dans un bloc haut mais aussi créer du mouvement pour qu’il puisse distiller ses passes, précise le technicien. C’est tellement rare de trouver des passes dans des angles et des espaces aussi réduits."

Pour permettre à son joueur d’exprimer la plénitude de son talent, Christophe Galtier entend le libérer des tâches ingrates réservées à d’autres joueurs. Raison pour laquelle l'ancien entraîneur de Nice et de Lille a souhaité conserver un schéma à quatre défenseurs, avec "de la densité au cœur du jeu".

"Cela nous permet aussi de mettre Leo dans les meilleures conditions pour qu’il puisse exprimer son talent. On doit le libérer de certaines tâches, on doit compenser beaucoup de choses, mais on doit surtout faire en sorte de libérer l’espace dans lequel il est très à l'aise et lui donner le plus rapidement possible le ballon. Quand il est à la baguette, il a le sens du dribble, de la passe, il a aussi le sens du but, il marque, il est décisif." Toutes compétitions confondues, cette saison, le champion du monde argentin a inscrit 15 buts et délivré 14 passes décisives.