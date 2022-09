PSG: "Je l'ai tout de suite appelé", Campos raconte les coulisses de l'arrivée de Galtier

EXCLU RMC SPORT - Invité exceptionnel de Rothen s'enflamme ce vendredi sur RMC, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, a expliqué pourquoi il avait fait le choix de Christophe Galtier pour le poste d'entraîneur.

Invité de Rothen s'enflamme sur RMC ce vendredi, Luis Campos est revenu sur le choix de nommer Christophe Galtier en tant qu'entraîneur du PSG il y a quelques mois. Un choix évident. "C'est toujours très important de comprendre le contexte. Quand le président m'a invité à reprendre ce poste, la première chose que j'ai fait, c'est appeler Christophe Galtier, avant même d'appeler ma femme et ma mère", a affirmé le conseiller sportif du club de la capitale.

"Je connais ses valeurs, ses capacités, ce qu'il peut apporter. On peut faire un travail ensemble. On a une grande mission. Quand le directeur sportif est bien associé à l'entraîneur, on gagne beaucoup de temps. Dnas un club comme ça, il faut gagner vite. Et pour gagner vite, il faut avoir les personnes correctes proches de nous. Je me suis toujours bien entendu avec Christophe Galtier. C'est lui que j'ai appelé en premier après mon rendez-vous avec le président."

La rumeur Zidane balayée

Relancé sur la personnalité de l'entraîneur parisien, Luis Campos n'a pas tari d'éloges sur l'ancien coach de l'OGC Nice. "On a commencé à penser à construire une équipe. C'est quelqu'un qui est toujours ouvert à trouver les bonnes décisions pour l'équipe. C'est un truc que j'aime beaucoup chez Christophe Galtier. Les clubs qui ont gagner quelque chose d'important ont joué comme une équipe."

À la question d'un auditeur sur la rumeur d'une éventuelle venue de Zinédine Zidane, le conseiller sportif a simplement balayé d'un revers de la main: "J'ai déjà donné la réponse."