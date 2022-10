Coupe du monde 2022: l'annonce de Messi sur le Mondial au Qatar

Lors d'un entretien accordé à Star+, Lionel Messi a confirmé que la Coupe du monde au Qatar serait très probablement sa dernière. Il assure aussi "compter les jours" jusqu'au grand rendez-vous.

Au Qatar, Lionel Messi disputera sa dernière Coupe du monde. C'est ce qu'a annoncé l'Argentin ce jeudi, lors d'un entretien accordé à Star+. "Si c'est mon dernier Mondial ? Oui, sûrement que oui", a-t-il concédé. A 35 ans, son annonce n'est pas surprenante mais elle vient confirmer ce qui était pressenti. Soit Messi décroche le trophée ultime à Doha, soit il ne remportera jamais la Coupe du monde.

A un mois et demi du match d'ouverture, la "Pulga" a aussi confié son impatience d'y être. "Je compte les jours jusqu'au Mondial, c'est vrai. Il y a un peu d'angoisse et de stress. On veut que ce soit maintenant. Qu'est-ce qui va se passer, c'est le dernier, comment ça va aller pour nous. D'un côté, on a hâte d'y être, et de l'autre de l'appréhension parce qu'on veut que tout se passe bien."

"Il y a d'autres sélections qui sont au-dessus de nous"

En revanche, Lionel Messi veut libérer l'Argentine du potentiel statut de favori. "On arrive dans une bonne période, avec un groupe très armé et très fort, mais tout peut arriver, dit-il. Au Mondial, tous les matchs sont extrêmement difficiles. Ce ne sont pas toujours les favoris qui gagnent ou font le parcours espéré."

Le capitaine de l'Albiceleste fait tout de même la comparaison entre la sélection actuelle et le groupe de 2014 qui était allé jusqu'en finale. "Je compare beaucoup avec le Mondial 2014 parce que le groupe est très similaire, on s'entendait tous extrêmement bien, on attendait l'heure de se retrouver en sélection. Je vois des choses très semblales à 2014 au niveau du groupe."

"Je ne sais pas si on est les grands favoris, mais l'Argentine est toujours candidate, pour son histoire et ce qu'elle signifie, reconnaît l'actuel joueur du Paris Saint-Germain. Mais nous ne sommes pas les favoris ultimes, il y a d'autres sélections qui sont au-dessus de nous." Après la finale de 2014, Messi se verrait bien déchargé de pression superflue pour tenter de terminer son histoire avec la Coupe du monde par une victoire historique.