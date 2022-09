PSG: "Je pense que je suis sur le point de le gagner", Mbappé optimiste sur ses chances de succès au Ballon d'Or

Dans une interview pour le New York Times réalisée en juin, Kylian Mbappé a réitéré son envie de remporter un jour le Ballon d'Or. Le Parisien estime ne pas être loin de l'obtenir.

Kylian Mbappé n'a jamais caché sa soif de statistiques et de records. Champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, l'attaquant du PSG a toujours clamé son amour pour le Ballon d'Or, comme il le rappelait dans les colonnes de France Football cet été. "C'est la preuve indiscutable que tu es le meilleur joueur du monde. Le Ballon d'Or, pour moi, c'est un vrai baromètre. Il n'y a qu'à voir le palmarès, il n'y a pas d'intrus ni d'escrocs. Ils ont tous laissé, chacun à leur façon, une trace dans l'histoire du foot."

En juin dernier, l'international français expliquait au New York Times qu'il se rapprochait d'un premier trophée. "Je pense que je suis sur le point de le gagner. Je dis toujours que je rêve de tout. Je n'ai pas de limites. Alors bien sûr, comme vous le dites, c'est une nouvelle génération. Et Ronaldo, Messi, vous allez vous arrêter. Nous devons trouver quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau."

Jamais de podium sur le Ballon d'Or

Alors que la liste des 30 finalistes pour l'édition 2022 a été dévoilée il y a quelques jours (sans Lionel Messi, ni Neymar), Mbappé s'est placé parmi les favoris à la victoire finale. "Je dirais Benzema, moi et Mané", confiait-il dans les colonnes de France Football. Le Parisien place tout de même son compatriote du Real Madrid en tête de ce trio: "Forcément. Il a 34 ans, vient de faire la saison de sa vie, gagne une nouvelle Ligue des champions en étant souvent décisif... À la place de Karim, si je ne gagne pas là, j'arrête pour toujours de penser au Ballon d'Or."

Depuis sa première nomination en 2017 (7e), le natif de Bondy n'a jamais quitté le top 10: 4e en 2018, 6e en 2019 et 9e en 2021. Le Ballon d'or, remis le 17 octobre à Paris, a changé de format pour cette édition: il ne couronne plus le meilleur joueur sur une année civile mais sur la saison sportive, en mettant dorénavant en avant "les performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant" des postulants.

Mbappé, auteur en 2021-2022 de 39 buts et 26 passes décisives en club toutes compétitions confondues, n'a toutefois remporté que la Ligue 1 la saison dernière. Benzema a soulevé la Ligue des champions et la Liga, tandis que Sadio Mané a remporté la Coupe d'Afrique des nations, la Coupe de la Ligue anglaise, la Coupe d'Angleterre, et atteint la finale en C1.