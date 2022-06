PSG: Jean-Claude Blanc rassure sur la présence des Qataris après la Coupe du monde 2022

Dans un entretien accordé au podcast Pause, Jean-Claude Blanc fait le point sur l’implication des propriétaires qataris au PSG. Selon le directeur général du club de la capitale, rien n’indique qu’ils envisagent de prendre du recul après la Coupe du monde 2022, qui aura lieu en fin d’année dans leur pays.

C’est l’une des grandes interrogations qui entoure l’avenir du PSG. Entre gros fantasme, scénario redouté ou hypothèse crédible. Les propriétaires qataris vont-ils continuer à investir massivement après la Coupe du monde 2022, qui aura lieu en fin d’année dans leur pays (du 21 novembre au 18 décembre)? Le futur du club de la capitale en dépend fortement, onze ans après leur arrivée spectaculaire au Parc des Princes.

Interrogé lors d’un entretien accordé au podcast Pause, animé par Alexandre Mars (et disponible ici en avant-première), Jean-Claude Blanc se montre plutôt rassurant à ce sujet. "J’ai zéro indication dans ce sens-là (d'un désengagement, ndlr), et l’envie de construire pour longtemps à Paris a été affirmée plusieurs fois par Nasser (Al-Khelaïfi), répond le directeur général du PSG. On est en train de construire un centre d’entraînement absolument extraordinaire à côté de Paris. Il sera livré dans un an, en 2023."

"Leur volonté d’investir est raisonnée"

Blanc en profite pour rappeler à quel point le club parisien s’est développé lors de la dernière décennie. "A l’époque, le PSG c’était à peu près 90 millions d’euros de chiffre d’affaires, un club avec des structures moyennes dans une ville phare. Aujourd’hui, on en a fait une marque mondiale. Et on est passé à environ 700 millions d’euros au terme de la saison qu’on vient de boucler." De quoi réjouir les Qataris, qui ont largement fait fructifier leur mise de départ. "Ils ont acheté le club entre 50 et 100 millions d’euros et la dernière valorisation qui est sortie, c’est plutôt entre 3,2 et 3,5 milliards", rappelle le DG du PSG.

"Leur volonté d’investir est raisonnée. C’est traité comme un investissement stratégique, comme ils en ont d’autres, précise le dirigeant de 59 ans, débauché à la Juventus à l’été 2011. C’est totalement drivé par Nasser Al-Khelaïfi. C’est lui qui impulse cela. Je pense que leur investissement dans le football mêle à la fois la passion et la puissance médiatique que représente ce sport. Parmi les investissements faits, le Paris Saint-Germain est sans doute dans les bons, compte-tenu de la valorisation formidable du club aujourd’hui."

"On a été très efficaces pour recruter Messi"

Une valorisation renforcée par l’arrivée de Lionel Messi l’an passé. Un recrutement dont se félicite Blanc, qui a notamment géré les négociations contractuelles avec l'entourage de la star argentine: "C’est une très belle opération, un peu fulgurante. Une opportunité, une porte qui s’ouvre (…) A ce moment-là, on est les plus rapides et les plus pertinents pour avancer sur ce dossier. En parallèle, on développe immédiatement un projet commercial autour de son arrivée, comment générer des revenus supplémentaires avec un joueur qui est une icône mondiale du football et qui vient intégrer sa propre marque à l’intérieur de la marque mondiale qu’on est en train de créer. Je pense qu’on est assez adroits sur la partie business et de développement de marque. On a été très efficaces sur l’opération".