PSG: jour de reprise pour Mbappé

Kylian Mbappé, et plusieurs autres internationaux, vont reprendre l’entraînement quelques jours après leurs partenaires. Un entraînement collectif est programmé à 16h30.

Kylian Mbappé (23 ans) va faire son grand retour avec le PSG, plus d’un mois et demi après sa prolongation de contrat jusqu’en 2025. L’attaquant est attendu ce lundi au Camp des Loges en compagnie de plusieurs autres internationaux qui avaient bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires en raison de leur engagement en sélection jusqu’à la mi-juin. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Pablo Sarabia et Presnel Kimpembe vont aussi effectuer leur rentrée ce lundi, une semaine après leurs coéquipiers.

D’autres internationaux avaient avancé leur reprise dès la semaine dernière comme Marquinhos, Neymar, Lionel Messi, Leandro Paredes et Keylor Navas. Kylian Mbappé a, lui, déjà effectué des séances en famille depuis mercredi dernier à Monaco, son ancien club. Le champion du monde 2018 a passé des vacances bien rempli aux Etats-Unis entre New York et Los Angeles. Il s’y est rendu pour son loisir, son association, mais aussi pour sa société de production. C’est à ce titre qu’il a participé à la draft NBA le 23 juin dernier. Il a aussi rendu visite à plusieurs équipes de sports collectifs américains.

Place désormais au sportif avec Paris où il a ouvert une nouvelle page en étendant son bail après avoir longtemps étudié la possibilité d’un départ libre pour le Real Madrid. Ce lundi matin, il se pliera à des tests médicaux et physiques en compagnie des autres internationaux. Un entraînement collectif est programmé à 16h30 et se tiendra à huis clos au Camp des Loges que le jeune défenseur El Chadaille Bitshiabu a raillé en premier.

Christophe Galtier, nouvel entraîner officialisé la semaine dernière, est également arrivé en compagnie de son staff. Le PSG disputera le 15 juillet prochain son premier match amical face à Quevilly-Rouen avant de s’envoler, le lendemain, pour le Japon et une tournée de deux semaines où trois rencontres sont prévues face à des équipes locales. Les Parisiens se rendront ensuite Tel Aviv pour disputer le Trophée des champions face au FC Nantes, le 31 juillet, une semaine avant la reprise de la Ligue 1.