PSG: Kimpembe également absent face à Nantes

Presnel Kimpembe est également absent pour PSG-Nantes, ce samedi (17h), dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Blessé à la cuisse gauche début novembre, le défenseur central est laissé à l'entraînement, tout comme Sergio Ramos, Marquinhos et Layvin Kurzawa.

Le PSG très amoindri en défense. Face à Nantes, ce samedi (17h) à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1, le club parisien sera privé de sa charnière centrale habituelle, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Au forfait déjà annoncé du Brésilien, qui a disputé les deux matchs de la Seleçao en intégralité pendant la période internationale, s'est ajouté celui de Presnel Kimpembe.

L'international français, blessé à la cuisse début novembre, n'est pas encore suffisamment prêt pour effectuer son retour à la compétition. Il est laissé à l'entraînement ce week-end, comme Marquinhos, Layvin Kurzawa et... Sergio Ramos. Le légendaire défenseur espagnol, champion du monde et double champion d'Europe, s'est entrainé avec le groupe ces derniers jours. Mais l'heure de sa première apparition avec le PSG n'est pas encore arrivée.

Neymar et Messi sont bien là

"Pour un champion comme lui, ce n'est pas évident de ne pas jouer, mais il s'entraîne bien, il montre de la maturité et de la patience, a expliqué Mauricio Pochettino à propos de Sergio Ramos, en conférence de presse. Il progresse, il montre sa force pour affronter cette situation." L'ancien taulier du Real Madrid sera-t-il du voyage en Angleterre la semaine prochaine, pour le choc de Ligue des champions face à Manchester City ce mercredi ?

En revanche, l'entraîneur du PSG peut compter sur les retours de Lionel Messi, qui a joué avec l'Argentine, et Neymar, qui avait manqué le choc entre la Seleçao et l'Albiceleste mardi dernier pour cause de gêne aux adducteurs. Marco Verratti, blessé à une hanche contre Marseille (0-0) le 24 octobre, est aussi présent dans le groupe.

Le groupe du PSG :

Navas, Hakimi, Verratti, Mbappé, Paredes, Icardi, Neymar, Di Maria, Bernat, Danilo, Rico, Dagba, Wijnaldum, Herrera, Diallo, Kehrer, Mendes, I.Gueye, Dina-Ebimbe, Messi, Franchi

Blessés :

Rafinha (soins), Draxler (soins), Donnarumma (gastro), Letellier (quadriceps)

Entraînement :

Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Kurzawa, Bitshiabu, Alloh, Gharbi, Bitumazala