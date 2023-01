PSG: Kimpembe espère revenir avant la fin du mois de janvier

Forfait pour la Coupe du modne avec l'équipe de France, Presnel Kimpembe n'a toujours pas repris l'entraînement collectif avec le PSG. Selon les informations de RMC Sport, le défenseur central francilien aimerait rejouer avant la fin du mois de janvier.

Bientôt le bout du tunnel pour Presnel Kimpembe? Le défenseur central de 27 ans n’a toujours pas repris l’entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain en ce début d'année 2023.

Victime d’un coup au tendon d’Achille lors d’un entraînement et absent depuis la mi-novembre, il avait dû déclarer forfait pour la Coupe du monde avec les Bleus. Le joueur francilien a repris la course et multiplie également les soins.

Un espoir de jouer contre Reims?

Selon les informations de RMC Sport, la situation évolue positivement et un point devrait être fait la semaine prochaine. Presnel Kimpembe aimerait revenir sur les terrains avant la fin du mois de janvier. C’est envisageable si la guérison se passe sans accroc.

Avant la réception de Strasbourg (2-1), le 27 décembre dernier, Christophe Galtier avait annoncé que le défenseur serait absent 4 semaines des séances collectives. Ce qui nous emmène à la semaine du 23 janvier qui se termine par la réception de Reims le week-end du 28 janvier lors de la 20e journée de Ligue 1.