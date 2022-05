PSG: l’anecdote amusante de Bitshiabu sur sa mère et son statut de footballeur

À 17 ans, El Chadaille Bitshiabu est un élément promis à un grand avenir sur lequel le PSG veut pouvoir compter. Si son nom est connu des supporters parisiens, le défenseur reste un adolescent. Dans une interview à Brut, le Français a révélé une anecdote sur la vision de sa mère sur sa jeune carrière.

Aperçu comme un joueur au destin très prometteur, El Chadaille Bitshiabu (17 ans) est entré cette saison dans l’histoire en devant le plus jeune joueur à porter le maillot du PSG (à 16 ans, 7 mois et 3 jours lors du match de Coupe de France contre l'Entente Feignies Aulnoy). Le défenseur a même pu garnir son armoire à trophée en remportant le championnat français grâce à sa seule apparition contre Angers en avril dernier.

Courtisé par le Bayern Munich, le Parisien fait parler de lui. Si cette médiatisation pourrait en perturber plus d’un à cet âge, ce n’est pas le cas de Bitshiabu qui peut compter sur sa mère pour le ramener sur terre: "Ma mère s’en fout réellement que je sois footeux, comédien. Ce n’est pas son souci. Elle me dit d’aller jeter la poubelle, je suis obligé d’y aller", a-t-il déclaré à Brut.

Une autorité lui faisant énormément de bien "car quand je rentre chez moi, je reste un enfant et je ne suis plus considéré comme quelqu’un ayant un statut."

Le principal objectif de Bitshiabu

Aux côtés de Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe, Bitshiabu a l’occasion de profiter des séances d’entrainement afin d’apprendre avec des références à son poste. S’il semble avoir les armes pour se faire un nom dans le football, le Français n’oublie pas pour autant ses études et a un objectif précis en tête: "J’aimerais bien avoir le Bac, parce que c’est quelque chose qui va rendre fier mes parents. Et c’est mon but depuis tout petit."

En attendant, le natif du Val-de-Marne peut améliorer sa palette défensive en étant opposé à Lionel Messi et tenter de le bloquer, à l’image de ce qu’avait pu faire Kimpembe en Ligue des champions face au FC Barcelone en 2017: "J’ai pu le stopper une fois. Mais quand même, c’est très très compliqué. C’est Lionel Messi quand même", avait-il déclaré à France Bleu Paris.