PSG: l'entraînement ouvert au public avant le Classique fait déjà un carton

À cinq jours du Classique face à l'OM (dimanche à 21h), le PSG peut compter sur le soutien de ses supporters, qui sont déjà 15.000 à avoir réservé leur place pour l'entraînement ouvert au public, ce vendredi à 17h30 au Parc des Princes.

Les supporters parisiens seront nombreux au Parc des Princes ce vendredi, à l'occasion de l'entraînement ouvert au public à 48 heures du Classique à Marseille. Selon France Bleu, 15.000 places ont déjà été réservées depuis l'ouverture de la billetterie pour cette séance d'une heure, de 17h30 à 18h30. Parmi les réservations, sont comptés les abonnés, qui bénéficient de deux places gratuites, et les achats (entre 5 et 15 euros). Sur le site de la billetterie du club de la capitale, il reste encore des places en virage Auteuil (5 euros), ainsi qu'en tribunes Paris et Borelli (8, 12 et 15 euros).

Une première depuis onze ans

Assister à une séance complète des joueurs de la capitale est un petit "évènement", comme le souligne le PSG, qui n'en a plus organisé en Île-de-France depuis onze ans. Carlo Ancelotti avait demandé la fermeture du Camp des Loges lors de la saison 2012-2013. Depuis, les Parisiens s'entraînaient en public à l'étranger ou lors d'une séance ouverte aux ultras quatre jours après l'élimination face à Manchester United en Ligue des champions en 2019, comme expliqué par France Bleu.

Le Classique face à l'OM (20h45) pourrait être déterminant pour la saison des Parisiens, qui ont difficilement battu Lille dimanche dernier (4-3) pour mettre fin à une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. Avant le match retour face aux Munichois, prévu le 8 mars, les hommes de Christophe Galtier recevront Nantes le 4 mars (21 heures).