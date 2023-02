PSG: "Solide", "concentré", "assez cool"... Neymar le joueur de poker raconté par ses adversaires

Neymar a fait parler de lui la semaine passée, en participant à un tournoi de poker à Paris au lendemain d’une défaite du PSG en Ligue des champions. Trois joueurs professionnels français qui l’ont croisé autour de la table, Julien Sitbon, Thomas Eychenne et Alexandre Réard, livrent à RMC Sport leur ressenti et leur analyse sur le Brésilien, son style et son niveau les jetons en main.

Kylian Mbappé a cherché à remobiliser le PSG avant le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich. L’attaquant français - qui a depuis indiqué qu'il ne visait personne - avait appelé à chaud ses coéquipiers à "bien manger et bien dormir" afin d’être dans une forme optimale sur le terrain. Au lendemain de cette sortie, mercredi dernier donc, Neymar s’est engagé sur deux tournois de poker au Hyatt Regency Paris Etoile.

Après avoir rapidement pris la porte dans un premier tournoi mercredi, le Brésilien est resté jusqu’au bout de la nuit et s’est qualifié pour la suite de l’épreuve du second, jeudi. Malheureusement pour lui, Neymar n’a pas réussi à se glisser parmi les places payées et a terminé 49e du Mystery Bounty de l’EPT Paris. Souvent pointé du doigt pour cette activité extra-sportive, surtout pour les horaires à laquelle il la pratique, le Sud-Américain semble lui accorder une part importante de son temps libre.

Un habitué du poker online, un passionné qui a déjà joué à Las Vegas

Si le grand public a peut-être découvert l’amour de Neymar pour le poker ces derniers jours, le Brésilien n’est pas à son premier tournoi. Par le passé, le footballeur s’est déjà montré lors des événements organisés à Monte-Carlo, Barcelone et même à Las Vegas où il a déjà participé aux championnats du monde, les World Series of Poker. Quand il ne peut participer à un tournoi en direct, la star du PSG tente aussi sa chance lors de compétitions en ligne devant son écran d’ordinateur.

"Habitué, c’est un grand mot, mais étant donné qu’il est sponsorisé par PokerStars qui est l’un des plus grands sites de poker en ligne, il est sensé aller sur certains événements et il essaye de s’y rendre, explique Julien Sitbon, 11e et meilleur joueur français du Mystery Bounty de l’EPT Paris. Il est passé à Las Vegas une fois, il jouait à Barcelone quand il était joueur du Barça. Il vient sur certains événements de son sponsor. Donc il joue quand même un petit peu."

Un constat partagé par Thomas Eychenne qui s’est même retrouvé à côté de lui lors de l’épreuve parisienne la semaine passée: "Je l’ai déjà joué en ligne. Après tout il est sponsorisé donc j’imagine qu’il a un contrat et qu’il doit avoir à jouer quelques parties, indique celui qui vient de finir à la septième place du PokerStars Players Championship disputé fin janvier et début février 2023 aux Bahamas. Je l’avais aussi croisé à Las Vegas lors des WSOP. Je sais que le poker c’est un jeu qui le passionne mais je n’ai aucune connaissance de ses fréquences de jeu. Mais il aime jouer au poker, oui."

Un joueur discret, "une rock star qui essaye un peu de faire profil bas"

En Ligue 1 et en Ligue des champions, difficile de passer à côté de Neymar. Véritable sujet de discussion, le Brésilien fait régulièrement parler de lui tant par ses performances que par son comportement. Volontiers expressif sur les terrains, il a déjà eu maille à partir avec certains adversaires. Cela peut surprendre, mais celui qui est si fantasque balle aux pieds semble beaucoup plus réservé autour d’une table de poker.

"Pour l’avoir aussi vu aux tables annexes avant qu’il nous rejoigne, je l’ai trouvé plutôt introverti, raconte encore Thomas Eychenne. Ce n’est pas quelqu’un qui va beaucoup discuter et être très ouvert. Mais je peux le comprendre, il est extrêmement sollicité."

Thomas Eychenne assis à côté de Neymar lors de l'EPT Paris en février 2023 © DR Thomas Eychenne

Quand Neymar débarque dans un tournoi de poker, de nombreuses personnes viennent lui demander des photos ou des autographes. Impossible pour lui de passer inaperçu. Mais quand il est assis autour d’une table, il cherche à rester dans un relatif anonymat. "On va dire que c’est quelqu’un qui est timide dans son allure. Dans le sens où il essaye de ne pas être trop vu. C’est quand même une rock star un petit peu, enchaîne Alexandre Réard, champion du monde de poker en 2021. C’est un joueur de foot mais aussi une rock star donc il essaye un peu de faire profil bas."

Julien Sitbon abonde sur le côté assez réservé de Neymar mais se souvient aussi de l’avoir plus détendu, hors compétition de foot, lors d’un tournoi à Monte-Carlo en 2022. "Cette semaine il était plutôt sur son téléphone, la tête baissée et à ne pas trop parler. Il était plutôt réservé. Est-ce que c’est parce qu’il y avait eu la défaite la veille et qu’il n’avait pas trop envie de discuter? Je pense que cela joue beaucoup, détaille même le joueur de poker français. Mais sinon cela lui arrive de rigoler et de parler. En fait cela dépend de l’état d’esprit dans lequel il est. Je l’avais joué à Monaco, et à Monaco il était plus… Il était là avec ses potes brésiliens, ils avaient un petit peu bu et tout. Il était dans l’euphorie et c’était plutôt sympa avec une ambiance différente."

Une personnalité toujours bien entourée

Malgré son statut, forcément à part, de star du foot, Neymar laisse une excellente impression aux professionnels du poker. Souvent bien entouré, notamment de ses proches et de plusieurs références du poker brésilien, le joueur du PSG accepte de répondre aux différentes demandes de ses fans et s’exécute avec le sourire.

"On parle de Neymar quoi! La notoriété qu’il a... A chaque fois qu’il est sur un déplacement, il y a des gardes du corps et des gens qui sont là pour faire attention à lui, décrit Julien Sitbon. Il a son staff qui s’occupe de lui. Il a justement ces joueurs dont il est proche et son frère aussi. C’est un petit groupe de six, sept ou huit personnes qui sont toujours ensemble et qui sont là autour de lui."

Parmi ces amis issus du monde du poker, on trouve notamment son compatriote André Akkari dont il est très proche. "Etant donné qu’il est sponsorisé, il est entouré des joueurs pros de PokerStars et ils doivent très certainement le conseiller sur la stratégie du jeu, souligne également Thomas Eychenne. Je sais aussi que Neymar joue au jeu vidéo Counter-Strike, un jeu que j’affectionne pas mal même si je n’y joue plus du tout depuis que je me suis mis au poker. A ce niveau-là, il me semble que André Akkari dirige une équipe de Counter-Strike. Tout cela pour dire qu’il est entouré et je suis sûr qu’il doit essayer de progresser. Il ne joue pas juste pour jouer."

Neymar différent aux cartes, souvent sérieux et rarement dilettante

Rapidement éliminé mercredi dernier à l’EPT Paris, Neymar semble avoir d’abord répondu à une obligation contractuelle. Mais cet échec précoce ne semble pas dans les habitudes de la star auriverde. Au contraire, il semble avoir un niveau de jeu assez intéressant et un style très sérieux s’y l’on se fie à ces joueurs professionnels. Malgré un échantillon d’affrontements réduit, Julien Sitbon, Thomas Eychenne et Alexandre Réard sont positifs sur le jeu du Brésilien au poker.

"Il est assez solide du peu que je l’ai joué, deux fois 20 ou 30 minutes, c’est assez peu représentatif mais il est assez solide et compétent quand même, lance Julien Sitbon. [...] Il n’est pas dilettante du tout. Sur le Mystery 10 000 de l’EPT Paris, il était par exemple très concentré et solide."

"Même sur celles à 10.000 euros qui sont excessivement faibles en terme de buy-in (les frais d’entrée, ndlr) par rapport à son patrimoine et son capital, je l’ai trouvé très sérieux, s’avance de son côté Thomas Eychenne. C’est un compétiteur, il joue un style de jeu plutôt serré (qui joue peu de mains) comme la plupart des joueurs professionnels. C’est un compétiteur donc il était sérieux. Etant donné qu’il est plutôt serré, c’est difficile de faire de grosses erreurs avec ce style de jeu. Je l’ai trouvé relativement bon par rapport à son 'peu' d’expérience."

A l’inverse des deux autres joueurs professionnels français qui le voient plutôt comme un joueur serré, Alexandre Réard a un souvenir un peu différent de Neymar autour de la table. "C’est quelqu’un qui joue pas mal de mains, donc je le décrirais plutôt agressif. Après je ne l’ai pas suffisamment joué pour savoir s’il était agressif ou passif mais il joue beaucoup de mains, insiste celui qui a gagné près de quatre millions de dollars en carrière. C’est quelqu’un qui joue beaucoup de mains, on peut être passif ou agressif en jouant beaucoup de mains. Il joue beaucoup de mains et s’amuse."

Avant d’enchaîner: "Mais je pense qu’il est concentré car comme je l’ai dit je pense que c’est un compétiteur. Dans tout ce qu’il fait il a envie d’être bon. Il aime le poker c’est sûr donc je pense qu’il essaye d’être concentré pour être le plus performant possible."

Un joueur "perdant" (mais qui ne perd pas beaucoup d’argent)

Star du foot, Neymar fait partie des joueurs les mieux payés de la planète dans son sport. Côté poker ce n’est pas tout à fait ça… au contraire. S’il est difficile d’évaluer les gains et pertes du Brésilien quand il joue en ligne, il n’a pas vraiment amassé des fortunes pendant les tournois présentiels qu’il a disputés.

"Concrètement moi je ne joue que des tournois donc je ne l’ai vu que sur des tournois. Je ne sais pas s’il est gagnant ou perdant mais je pense que, vu le peu d’échantillons de tournois qu’il joue, il ne doit pas gagner beaucoup, concède Julien Sitbon. Simplement parce qu’il ne joue pas beaucoup de tournois donc c’est très difficile de voir."

Et Thomas Eychenne d’expliquer à son tour: "Je sais que sur ses gains il n’a pas des résultats flamboyants pour le moment mais cela peut simplement être lié à la variance. Donc savoir s’il est gagnant ou non, je n’en sais rien. Après sur des parties à 10.000 euros avec le field (le niveau des participants) qu’il y avait et que l’on va dire assez relevé, ce n’est pas évident qu’il soit gagnant."

Neymar lors d’un tournoi PokerStars à Barcelone en 2015 © Icon Sport

En clair, vu le peu de tournois de poker que joue Neymar pendant l’année, il ne gagne pas encore des fortunes. Mais il n’en perd pas énormément non plus. Et pour cause, son statut de joueur sponsorisé lui permet de participer sans payer lui-même les frais d’inscription des compétitions qu’il dispute.



"Il est sponsorisé donc ce n’est pas lui qui paye ses tournois, tempère aussi Julien Sitbon. Et il n’en fait pas des centaines et des centaines. Je pense que c’est plus un plaisir pour lui et il prend vraiment cela à cœur parce qu’il joue normalement. Il n’est pas là pour jeter l’argent, loin de là. Il joue vraiment correctement."

Si c'était son argent qu'il investissait, Neymar en perdrait. Au total, avec environ 32.000 dollars de gain (32.131$) dans diverses parties en présentiel depuis sept ans, Neymar figure au 64.715e rang de la Poker All Time Money List, un classement des joueurs les plus rentables de l'histoire du poker dans les tournois en direct. Mais, sa situation n’a rien d’une exception car comme 90% des joueurs de poker, il est un joueur perdant. A la différence des autres, il a la chance d'être ambassadeur de la marque et ses droits d'entrées lui sont donc offerts.

"On est tous contents de l’avoir à la table. Et si Lionel Messi veut aussi venir jouer, ou Kylian, ils sont les bienvenus!"

Même quand il essaye de passer inaperçu ou d’être un joueur de poker comme les autres, Neymar se retrouve nécessairement rattrapé par sa célébrité. Mais aux yeux des joueurs du circuit professionnel, la présence de la star brésilienne constitue une vraie plus-value pour leur discipline.

"Pour le milieu du poker c’est génial, cela crée de l’engouement. Tout le monde est content de l’avoir. Il y a plein de gens qui prennent des photos, qui font signer des maillots. Il est quand même assez ouvert et assez cool. On sait que c’est un passionné, il est vraiment là parce qu’il aime le poker. Il n’est pas là seulement pour remplir son contrat, s’enthousiasme Julien Sitbon […] Cela se voit qu’il aime le poker. C’est forcément un plaisir parce que cela reste quand même Neymar, une des plus grandes stars planétaires du football et un top joueur du PSG. On est tous contents de l’avoir à la table. Et si Lionel Messi veut aussi venir jouer, ou Kylian, ils sont les bienvenus! Cela reste un avantage et un privilège de pouvoir jouer avec eux."

Alexandre Réard est également heureux de voir une personnalité comme Neymar jouer avec sérieux au poker. Aux yeux du champion du monde 2021, c’est une bonne chose pour le poker : "A mon avis cela ne restera que du positif. Neymar c’est quand même une personnalité. Il est vraiment très, très agréable à la table. Et du coup cela ne peut être que positif. Là-dessus il n’y a vraiment pas de problème avec ça."

D’un point de vue personnel, Neymar s’est attiré de nombreuses critiques pour sa présence à l’EPT Paris après la défaite de son équipe en Ligue des champions. Mais Christophe Galtier ne lui en a pas tenu rigueur. Les joueurs de poker, eux, ont apprécié sa présence aux allures de coup de projecteur.

"Je ne vois pas en quoi cela pourrait être mal vu (pour la communauté du poker, ndlr). C’est quelque chose de bien. C’est une bonne vitrine pour le poker et cela fait la promotion de ce jeu-là, salue Thomas Eychenne. A l’EPT Paris ce n’était pas forcément une bonne vitrine pour lui sachant qu’il a joué le lendemain d’une défaite en Ligue des champions mais c’est bien pour le poker."

Un potentiel pour devenir un pro du poker

Les trois joueurs de poker contactés par RMC Sport le reconnaissent, à l’heure actuelle c’est une bonne chose de voir Neymar débarquer à leur table de poker. Compte-tenu du nombre de tournois qu’il dispute pendant l’année, le niveau global du Brésilien reste forcément inférieur à celui des joueurs professionnels "surtout sur un tournoi de cette envergure puisque c’était un tournoi assez cher à 10.000 euros et du coup où le niveau était assez élevé", selon les mots de Julien Sitbon.

Mais à terme, et là encore les trois joueurs français sont unanimes, Neymar pourrait facilement se lancer sur le circuit de poker chez les pros. Si Thomas Eychenne ne le voit pas embrasser cette carrière après celle dans le foot, la faute notamment à un trop grand écart "entre ce qu’il a gagné dans le football et ce qu’il peut gagner au poker", le fondateur de l'école de poker ABCPoker lui voit un vrai potentiel.

"Il a le potentiel. Il a le mental d’un compétiteur car il a joué au plus haut niveau dans le foot, analyse le joueur de poker. A partir du moment où on a joué au plus haut niveau dans un domaine, je pense que l’on a déjà un atout très important par rapport à ses concurrents. Il est passé à travers des difficultés dans le football et il a les armes pour combattre malgré des défaillances techniques."

L’esprit de compétition et le mental de sportif de haut-niveau, voilà pour Alexandre Réard et Julien Sitbon un vrai atout de Neymar s’il venait à entamer une reconversion cartes en mains comme le croit son grand ami André Akkari. "Je ne sais pas car je ne le connais pas assez mais il n’y a pas de raison. Il a les moyens, il a des amis qui sont là pour le faire progresser, estime le premier cité. C’est quelqu’un qui a quand même mené une carrière dans le football assez spectaculaire malgré tous les à-côtés qui ne sont pas forcément toujours évidents. Il s’en sort, je pense, assez bien. Donc il n’y pas de raison qu’il ne réussisse pas dans le poker."

Et le second de conclure: "Je pense qu’il serait ouvert à plus de coaching et je pense qu’il aurait vraiment la compétitivité et l’envie de jouer. Je pense véritablement qu’il le fera. On pourra en reparler à l'avenir mais je pense qu’on le verra dans quelques années. Peut-être pas sur tous les tournois ni tout le temps mais oui, sur les main events et les tournois un peu chers, je pense qu’il viendra les faire."