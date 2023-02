Mercato: vers la fin de la MNM au PSG?

Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, travaille déjà en coulisses pour dessiner les contours du futur effectif. Au club, certains pensent à disloquer la MNM, formée par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Une liste de potentielles recrues estivales a été dressée.

Après deux premiers mercatos ratés pour différentes raisons, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, s’affaire déjà en coulisses pour tenter de dessiner les contours de l’effectif de la saison prochaine. Au club, certains pensent à disloquer la MNM. Une certitude: Kylian Mbappé sera toujours au centre du projet. Il faudra donc prêter attention aux situations de Neymar et Lionel Messi, dont la prolongation est actuellement discutée. Aucune décision ne sera prise à la hâte. La suite de la saison conditionnera les choix futurs.

Luis Campos a élaboré une liste. Les milieux Youssouf Fofana (Monaco) et Khéphren Thuram (Nice) font partie des noms cochés. Comme expliqué par La chaine L’Équipe, Randal Kolo Muani, qui flambe en attaque avec Francfort, est suivi, tout comme Marcus Thuram et Manu Koné, qui évoluent à Mönchengladbach. Des dossiers onéreux pour la plupart. Les profils des joueurs ciblés: français, jeunes et performants. Impossible de dire aujourd’hui s’ils vont aboutir, l’enveloppe à disposition du conseiller sportif parisien n’étant pas encore connue. L’un des objectifs du club de la capitale sera de réduire la masse salariale. Et puis, d’ici au mois de juin, il peut se passer beaucoup de choses en coulisses…

Un choc à Marseille, avant le retour à Munich

Sur le terrain, le PSG occupe actuellement la tête de la Ligue 1, avec 5 points d’avance sur l’OM et 7 points sur Monaco. Après avoir enchaîné trois revers de rang (toutes compétitions confondues), les Parisiens ont renoué avec la victoire au terme d’un match spectaculaire face à Lille, ce week-end, lors de la 24e journée (4-3).

Ils ont désormais rendez-vous au Vélodrome, dimanche, pour un nouveau choc face à Marseille (20h45). Ils recevront ensuite Nantes le 4 mars (21h), avant de se déplacer à Munich pour y défier le Bayern en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Battus 1-0 à l’aller au Parc des Princes, les joueurs de Christophe Galtier devront s’imposer à l’Allianz Arena pour espérer se qualifier.