PSG: l'interview intégrale de Marquinhos dans Rothen s'enflamme sur RMC

Les critiques sur le jeu du PSG, Lionel Messi, son avenir à Paris... Le capitaine parisien Marquinhos s'est confié ce vendredi sur RMC dans Rothen s'enflamme, à cinq jours du match retour contre le Real Madrid en Ligue des champions.

Le match face au Real Madrid

Marquinhos, comment tu te sens personnellement sur ce début d’année et plus globalement, comment tu sens le Paris Saint-Germain ?

C’est le moment le plus important de la saison, c’est le moment décisif, où il faut monter en puissance, gagner en confiance. Personnellement, je me sens très bien. On a eu le temps de bien travailler les semaines passées. On n’a joué que les week-ends donc on a eu le temps de bien travailler en restant concentrés sur ce dont on avait besoin pour progresser. On arrive dans la meilleure forme pour ce moment de la saison.

Tout le monde vous attendait au tournant sur le match aller face au Real Madrid (victoire 1-0). Collectivement, vous avez fait votre meilleur match, vous avez étouffé le Real. Quel bilan tu fais de ce match et comment vous vous projettez sur le match retour ? Vous avez quasiment écrasé le Real Madrid sur le match aller…

Le bilan du match a été vraiment très positif. Tout le monde est sûr de ce qu’on a fait sur ce match, on est très content de ce qu’on a réalisé. Je pense que le match retour va être très différent, chaque match a son histoire donc il faut qu’on fasse un meilleur match encore qu’à l’aller. On ne lâche pas, on continue à travailler, on sait qu’on a fait un bon pas mais on n'a encore rien gagné. Il faut continuer à travailler, on veut faire un meilleur match encore que celui qu’on a fait à la maison.

As-tu été surpris que Paris ait été autant dominateur au match aller contre une équipe comme le Real ?

Non, on n’est pas surpris parce qu’on a travaillé pour ça. Avant un match, on ne sait jamais quelle va être son histoire. On le prépare, on fait des stratégies, on essaye de mettre en place la meilleure tactique possible et quand on voit que ça marche, on gagne en confiance et en performance pendant le match. C’est ce qu’il s’est passé. Dès le début du match, on a été très sûrs de ce qu’on devait faire, on a fait un bon pressing, très haut. Tout le monde a fait le boulot, on a été bon techniquement et ça nous a permis de gagner.

Est-ce que tu as été surpris de voir ce Real aussi frileux, jouer aussi bas ? C'est vous qui les avez forcé à ça ou vous avez senti que c’était une stratégie de leur part pour rester bas et mieux vous contrer ?

Ca dépend de beaucoup de circonstances du match. Si une équipe laisse le Real Madrid jouer, on connaît la qualité qu’ils ont avec leur milieu de terrain, avec Karim (Benzema) qui vient jouer entre les lignes, c’est sûr qu’ils vont avancer, avoir le ballon, la possession. Ils ont des joueurs de super qualité. C’est pour ça qu’on a mis cette stratégie en place, avec un gros pressing pour avoir le ballon le plus rapidement possible dans leur camp. On connaît nos forces mais aussi nos faiblesses et on a essayé de profiter de nos forces.

Vous avez dominé mais à l’arrivée vous n’avez gagné que 1-0. Y a-t-il un peu de frustration sur le résultat de ce match ?

Il y avait match nul et on a réussi à marquer en fin de match. Ca nous a beaucoup soulagé, on prend la victoire. Mais on garde les pieds sur terre, parce qu’à 1-0 il n’y a pas beaucoup de différence. Si eux (le Real Madrid) marquent un but, tout est relancé. Tout est ouvert, il faut qu’on fasse un grand match pour sortir victorieux.

Les critiques sur le jeu du PSG

Avant le match face au Real Madrid, on t'a entendu répondre un peu durement aux critiques d'un journaliste sur le jeu du PSG. Quand on voit le PSG jouer comme contre le Real, comparé aux autres matchs, il y a une grosse différence. Comment expliquer cette différence entre le match face au Real et l’ensemble des autres matchs du PSG ?

Pour m'expliquer, ce n’était pas par rapport à une critique sur notre jeu ou la qualité de nos matchs.

Ça t'as énervé qu’on te dise que votre saison commence seulement avec le 8e de finale face au Real Madrid ?

Oui, il ne faut pas négliger tout ce qu’on a fait depuis le début de la saison. On a fait beaucoup de voyages, d’entraînements, on laisse nos familles à la maison, on fait des allers-retours en sélection. Le journaliste qui a posé la question aussi travaille et il ne valorise pas son travail en posant une question comme ça. Voilà pourquoi ça m’a un peu énervé. J’ai reçu beaucoup de questions sur le même sujet mais plus respectueuses. Tu peux demander si c’est un match important pour le Paris Saint-Germain, si c’est le moment décisif de la saison… Il y a plein de manières de poser cette question et il l’a fait d’une façon qui m’a un peu déçu, c’est pour ça que j’ai réagi de cette manière.

(Sur le jeu du PSG) Après, c’est dur à expliquer. On a fait de bons matchs, d’autres plus difficiles. Le foot est un peu inexplicable, des fois tu fais des mauvais matchs et tu arrives à arracher une victoire, parfois tu fais des bons matchs et tu n’arrives pas à gagner. Mais les adversaires qu’on rencontre en Ligue 1 ont une manière de jouer totalement différente du Real Madrid. On essaye de s’adapter de la meilleure manière possible pour pouvoir faire des bons matchs plus souvent.

Quand on regarde le PSG, on a quand même la sensation que vous concédez beaucoup d’occasions, contrairement aux autres années. Les critiques émises le sont plus sur l’équilibre de l’équipe, qui est essentiel pour gagner la Ligue des Champions ...

On est d’accord. Cette année, on arrive à être très dangereux, mais on est aussi plus vulnérables, on concède beaucoup d’occasions. En tant que défenseur, je le ressens particulièrement. Il faut qu’on comprenne nos faiblesses et nos points forts, et être intelligent pour s’améliorer et être sûrs de gagner en confiance pour les matchs qui vont arriver. Il faut qu’on appuie sur nos points forts pour être sûrs d’être dominants pendant le match pour ne pas exposer nos faiblesses.

Ces soucis d’équilibre, on en parle beaucoup quand les trois stars (Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar) sont alignées. Neymar est revenu contre le Real, pour ce match retour on peut penser que Mauricio Pochettino va les aligner tous les trois. En tant que défenseur, est-ce un problème d’avoir les trois en même temps sur le terrain ?

Ça dépend. Ce sont des choix, on connaît notre équipe. Si on met dix défenseurs sur le terrain, c’est sûr que ce sera beaucoup plus facile de défendre. Mais il nous manquerait le côté offensif. C’est important d’avoir un équilibre dans l’équipe. On a des armes offensives très fortes, même exceptionnelles. Contre le Real Madrid, on a réussi à trouver ce point d’équilibre qui nous a permis d’être confortable et confiants pendant le match. Des fois ça marche, d’autres fois moins. En Ligue 1, on a souvent le ballon, on est très heureux sur le terrain mais on est parfois mal organisés sur les contres. Ce sont des petits détails qu’il faut corriger et qui font la différence dans le résultat.

On a aussi l’impression qu’il y a une animation différente depuis quelques matchs avec un Mbappé beaucoup plus libre, avec Messi plus dans l’axe… Est-ce que l’animation du coach (Mauricio Pochettino) est plus équilibrée ?

Oui je pense. Après c’est aussi une question de disponibilités des joueurs. "Ney" (Neymar), est revenu de blessure, le coach essaye de trouver la meilleure manière possible pour que l’équipe puisse se sentir à l’aise. Maintenant on commence à se connaître de mieux en mieux, les trois de devant aussi. C’est pour ça que tout va mieux aujourd’hui et j’espère qu’on va continuer à grandir.

Kylian Mbappé et Lionel Messi

Kylian Mbappé est peut-être le meilleur joueur du monde en ce moment, il semble bonifier le collectif parisien à lui tout seul. C’est difficile d’imaginer un avenir sans lui au PSG (fin de contrat en juin) ?

On voit ce qu’il fait sur le terrain, on sait qu’il est important, il marque des buts, il est décisif… On veut des joueurs comme ça avec nous. On le voit à l’entraînement, il a un pouvoir dans les pieds qu’il est rare de trouver ailleurs.

Pour toi, c’est le meilleur joueur du monde en ce moment ?

Actuellement, je pense, oui.

C’est la vraie star du PSG ?

Je sais où vous voulez arriver (sourire).

A priori, si c’est le meilleur joueur du monde, c’est aussi le meilleur joueur du PSG actuellement ?

Ce n’est pas la question. Des fois les gens me demandent "tu es le capitaine, donc c’est toi le boss de l’équipe ?", mais non. On dit "Kylian (Mbappé) c’est la star de l’équipe" ou "Messi c’est le grand joueur, la star de l’équipe"… Moi je dis toujours que tous les joueurs sont importants, même ceux qui ne jouent pas. Je ne vais jamais dire "lui c’est la star, lui c’est le boss"… Il ne faut pas qu’on aille dans ce sens, si un joueur commence à penser comme ça, ça peut créer des ondes négatives avec les coéquipiers pour rien.

Sur le projet du club, tu es à Paris depuis neuf ans, tu vois le club évoluer et grandir. Certains joueurs progressent, comme Mbappé. Tu as forcément envie de t'inscrire dans la durée dans ce projet, avec les meilleurs joueurs au club. Est-ce qu’au quotidien, tu essaies de le convaincre de rester ?

Oui, on essaye de parler. On a déjà parlé, je pense que tout le monde lui a déjà parlé. Mais on ne va pas parler tous les jours de ça, c’est à lui de prendre la décision. Nous on fait tout pour qu’il sente qu’il est à la maison, qu’il est à l’aise, qu’il est important. Lui marque des buts, il se sent bien, il sait qu’il est chez lui ici. Nous, en tant que coéquipiers, on essaye de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu’il soit bien et fasse des gros matchs.

On sent qu’une relation s’est nouée entre Mbappé et Messi, on les a trouvés très complices sur les derniers matchs. Qu’est-ce que tu peux nous dire sur le Lionel Messi du PSG, que tu côtoies au quotidien ? On a entendu dire qu’il avait très mal vécu les critiques dont il a fait l’objet ces dernières semaines. Comment tu le trouves dans le vestiaire ? Est-il affecté par les critiques dont il fait l’objet ?

Moi je ne le sens pas particulièrement affecté. C’est un joueur qui a de l’expérience, qui a déjà reçu des critiques, a déjà vécu ce genre de moment. Pour lui c’est une nouvelle vie, une nouvelle équipe, de nouveaux coéquipiers. Beaucoup de choses ont changé pour lui. On voit qu’il progresse tranquillement. Je le sens très bien en ce moment. Il est content, bien à l’entraînement, en match on le voit de plus en plus à l’aise, de plus en plus comprendre les coéquipiers qu’il a autour de lui, notre façon de jouer, qui change de celle d’où il vient. De plus en plus, comme pour Kylian (Mbappé), on essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu’il puisse faire de plus en plus de performances mondiales.

Son avenir à Paris

Concernant ton avenir, tu es le capitaine, ton avenir passe par le PSG, tu ne t'imagines pas aller ailleurs ?

Non, mon avenir c’est le PSG. Leonardo connaît mon envie, le club connaît mon envie, ils savent ce que je veux. Je me mets tranquillement dans la tête que ma place est ici. Le club m'a transmis cette confiance et ce respect qu'il a pour moi, alors tout va dans le bon sens.

Tu es sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, tu comptes prolonger rapidement ?

Il y a des discussions, mais rien n’est encore fait. (sourire)