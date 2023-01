PSG: la compo probable face à Reims, vers un 4-4-2 à plat avec la MNM

Pour la réception de Reims ce dimanche (20h45), Christophe Galtier devrait aligner un 4-4-2 à plat. L'entraîneur du PSG devrait aligner Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar à deux semaines du huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern (le 14 février, sur RMC Sport).

Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur la MNM ce dimanche soir, lors de la réception de Reims en clôture de la 20e journée de Ligue 1 au Parc des Princes. Selon nos informations, le PSG devrait évoluer dans un 4-4-2 à plat. Neymar devrait occuper le côté gauche au milieu de terrain, tandis que Carlos Soler serait à droite.

La paire Verratti-Vitinha devrait évoluer devant la charnière Danilo-Marquinhos. Une bonne nouvelle pour l'entraîneur parisien, privé de l'Italien depuis le 1er janvier. L'attaque parisienne devrait être menée par Kylian Mbappé et Lionel Messi. C'est la première fois en match officiel que la MNM devrait être alignée depuis la Coupe du monde.

La compo probable du PSG face à Reims

Donnarumma – Hakimi, Danilo, Marquinhos, Bernat – Soler, Verratti, Vitinha, Neymar – Messi, Mbappé.

Un calendrier dantesque jusqu'au Bayern

La présence du trio de stars parisiennes est une bonne nouvelle à deux semaines et demi du huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern. Ce sera l'occasion de retrouver les automatismes entre la MNM, qui n'a évolué qu'une fois ensemble depuis la Coupe du monde, lors du match amical en Arabie Saoudite. Jusqu'à la Coupe d'Europe, les Parisiens vont avoir un calendrier dantesque.

Après Reims, les champions de France enchaîneront tous les trois jours entre la Ligue 1 (Montpellier, Toulouse, Monaco), deux Classiques face à l'OM (le 8 février en Coupe de France et le 26 en championnat) et donc le grand rendez-vous en Ligue des champions. Le match aller face aux Bavarois est prévu le 14 février au Parc des Princes (à 21 heures sur RMC Sport 1) et le retour se jouera à l'Allianz Arena le 8 mars.

