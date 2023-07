PSG: "Là j'y crois", Daniel Riolo "raisonnablement optimiste" pour Luis Enrique

Dans l'After Foot sur RMC mercredi, Daniel Riolo s'est montré "raisonnablement optimiste" quant à la saison du PSG avec Luis Enrique à sa tête. L'éditorialiste "y croit" surtout car le technicien espagnol, outre ses qualités, est "soutenu" par sa direction.

La saison 2023-2024 du PSG se prépare. Après un onzième titre de champion de France sous les ordres de Christophe Galtier, le club parisien a confié l'équipe à Luis Enrique. En parallèle, six recrues ont déjà été confirmées à l'image de Lucas Hernandez, Milan Skriniar ou Marco Asensio. Pour Daniel Riolo, le projet qui se met en place incite à l'optimisme.

"Là j'y crois"

Dans l'After Foot ce mercredi sur RMC, Daniel Riolo a abordé la venue de l'entraîneur espagnol et des changements qui vont en découler dans le vestiaire: "L'histoire des titulaires et de tout remettre à plat, on n'avait pas entendu ça encore, a noté l'éditorialiste. Les entraîneurs, et il y en a eu des très bons qui sont venus ces dernières années, tous sont venus et se sont installés en respectant beaucoup trop les statuts. Le pire, ça a été pour le pauvre Galtier qui a été obligé de mettre trois mecs. Pour Pochettino, c'était pareil avec Verratti qu'il voulait faire jouer plus haut."

Si Christophe Galtier est parti, Luis Campos est resté dans son rôle de directeur sportif. "Là, j'y crois, a continué Daniel Riolo. Je me montre raisonnablement optimiste. Je ne crois pas uniquement au discours de Luis Enrique. J'y crois parce que c'est un bon entraîneur et qu'il est soutenu, c'est ça qui est important. Le directeur sportif, qui n'a pas réussi son été dernier et son arrivée au club, lui aussi, a réussi à s'imposer. Ce n'est pas simple, avec la galaxie Doha qui tourne, avec ceux qui donnent leur avis."

Le premier match officiel de la saison du PSG aura lieu le week-end du 13 août, face au FC Lorient. "Campos est le patron et Luis Enrique va diriger l'équipe. Qui sait, Marco Verratti va peut-être se remettre à travailler. Ce qui est en train de se passer là, ça me plaît plus. Un mec peut se tromper et réussir un an après. Les gars qui viennent et surtout la façon de Luis Enrique va travailler, ça m'intéresse plus."