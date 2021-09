PSG: la raison de la sortie de Messi face à l'OL

Mauricio Pochettino a choisi de sortir Lionel Messi à un quart d’heure de la fin du match entre le PSG et l’OL, ce dimanche lors de sa première au Parc des Princes (2-1). De quoi susciter l’incompréhension de l’attaquant argentin, qui s’était plaint du genou quelques instants avant sur le terrain.

C’est une petite scène qui a fait le tour du monde. Forcément. Au moment de son remplacement lors de PSG-OL, dimanche en clôture de la 6e journée de Ligue 1 (2-1), Lionel Messi a exprimé son mécontentement. Visiblement déçu de sortir à un quart d’heure de la fin, l’attaquant argentin a adressé une moue sans équivoque à Mauricio Pochettino. Avant de s’assoir sur le banc, agacé.

Juste avant cette séquence, le sextuple Ballon d’or s’est touché les genoux sur la pelouse du Parc des Princes, où il évoluait pour la première fois sous le maillot rouge et bleu. Il a effectué quelques petits mouvements circulaires, qui ont alerté le coach du PSG et son staff. Pochettino et ses adjoints ont alors demandé à Messi s’il tout allait bien. La Pulga a répondu par un signe affirmatif, en levant son pouce. Mais l’entraîneur parisien a tout de même décidé de le remplacer par Achraf Hakimi à la 76e. Par précaution.

Un échange sur le banc avec Rafinha et Paredes

L’ancien crack du Barça n’a pas semblé comprendre la volonté de son compatriote. Après lui avoir exprimé son incompréhension, Messi a fait la même tête au moment de croiser un intendant. Il a ensuite échangé avec Rafinha et Leandro Paredes sur le banc, en faisant un signe pour montrer son genou.

Pochettino a expliqué après le match que sa star de 34 ans allait bien. L’entourage de Messi précise qu’il ne sera jamais content d’être remplacé, ce qui lui est rarement arrivé ces dernières années. Ni en club, ni en sélection. Selon L'Équipe, Messi aurait été victime d'une béquille. Il serait resté aux soins ce lundi au Camp des Loges.