Clermont-PSG: le "bijou" de Messi et le récital de rentrée parisien ont marqué les esprits

Dans la lignée de sa bonne préparation estivale, Lionel Messi est apparu très en jambes durant le premier match de Ligue 1 de la saison face à Clermont samedi soir (5-0). L’attaquant du PSG s’est illustré en inscrivant un doublé, dont une belle bicyclette. Un évènement que la presse française et étrangère n’a pas manqué de relever.

Après une année d’adaptation, l’aventure de Lionel Messi au PSG peut réellement commencer. Auteur d’une préparation estivale très aboutie sous les ordres de Christophe Galtier, l’attaquant a à cœur d’effectuer une meilleure saison que l’année précédente, où il n’a inscrit que six buts en Ligue 1. Pour son premier match de la saison face à Clermont, la Pulga a été efficace dans le jeu mais aussi à la finition.

Pour preuve l’Argentin a déjà inscrit un doublé, dont un superbe retourné acrobatique qui déchaine la presse étrangère. "Une bicyclette historique pour un Messi historique": pour Marca le match du Parisien lui permet "d’une nouvelle fois entrer dans l’histoire" puisqu'il serait devenu avec son bijou le troisième meilleur buteur de l'histoire du foot, derrière Cristiano Ronaldo et Josef Bican.

Du côté de Tyc Sport et Olé ("Un nouveau bijou à sa collection"), en Argentine, on se délecte aussi du geste technique offert par le joueur de 35 ans: "La bicyclette spectaculaire de Lionel Messi", peut-on lire. L’ancien Barcelonais a aussi eu droit à une place sur la une du Parisien: "Messi enchante Paris".

"Un récital d’ouverture"

Messi n’est pas le seul à recevoir des louanges. C’est toute l’équipe du PSG qui a livré une performance très aboutie, dans la lignée de la large victoire contre Nantes (4-0) lors du Trophée des champions. Un détail n’ayant pas échappé à l’Equipe qui en une du journal mentionne un "récital en ouverture", avec le retourné de l’Argentin et en arrière-plan un Neymar ébahi.

Du côté de Mundo Deportivo, on estime même que les Parisiens se sont "amusés" face à Clermont. En pointant notamment du doigt que le champion en titre est "la meilleure équipe de France". Tout en relevant "l’engagement de Neymar", auteur lui aussi d’un grand match avec trois passes décisives et un but. Le championnat a à peine repris, mais les Parisiens séduisent déjà en France et à l’étranger.