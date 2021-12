PSG: le message de Pelé à Mbappé pour son anniversaire

Le roi Pelé n’a pas oublié l’anniversaire de Kylian Mbappé. La légende du football brésilien le lui a souhaité dans un tweet où il "espère que (son) étoile continue de briller et qu’(il) vole de plus en plus haut".

Kylian Mbappé a sans doute reçu des milliers de message en ce 20 décembre mais celui envoyé depuis le Brésil en fin d’après-midi a sans doute une saveur toute particulière. C’est en effet Pelé, 81 ans, qui a souhaité un joyeux anniversaire à l’international français qui célèbre ce jour son 23e anniversaire.

"J’espère que ton étoile continue de briller et que tu voles de plus en plus haut"

"Je te souhaite un joyeux anniversaire, a écrit la légende vivante sur Twitter. J’espère que ton étoile continue de briller et que tu voles de plus en plus haut." Depuis la Coupe du monde 2018 en Russie puis leur première rencontre en avril 2019, les deux hommes ne cessent de s’interpeller. L’un pour saluer son aura et sa carrière, l’autre pour confier son admiration et ses espoirs placés en lui.

De nouveau admis à l’hôpital en début de mois pour traiter une tumeur au côlon, Pelé cumule les problèmes de santé ces derniers mois, ce qui ne l’empêche donc pas de rester connecté et de continuer à suivre l’actualité footballistique.

Pendant ce temps, Mbappé inscrit sa légende

De son côté, Kylian Mbappé n’en finit plus de battre tous les records, que ce soit avec le PSG ou l’équipe de France. L’attaquant des Bleus se montre même en avance sur les temps de passage de certaines légendes du ballon rond, que cela soit au niveau du palmarès ou des statistiques. Et à 23 ans, il a encore tout l’avenir devant lui.