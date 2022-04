PSG: le gros tacle de Neymar à tous les anciens joueurs qui donnent leur avis

Dans une vidéo publiée sur Instagram ce lundi, l'attaquant du PSG Neymar s'en est violemment pris à Fabio Aurelio, ex-latéral gauche de Liverpool qui l'a critiqué dans une interview, et plus généralement à tous les anciens footballeurs qui donnent leur avis.



Neymar n’a pas du tout apprécié la récente sortie de Fabio Aurelio. Et, comme bien souvent avec la star du PSG, il l’a fait savoir sur les réseaux sociaux. Ce lundi, au lendemain de sa performance dans le Classique contre l’OM (victoire 2-1 du PSG), le Brésilien a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il dézingue Fabio Aurelio, ex-latéral gauche de Liverpool qui l’a récemment critiqué dans une interview, et plus généralement tous les anciens footballeurs qui donnent leur avis dans les médias.

"Moralement, j'en ai marre de ces ex-joueurs qui sont là et qui n'ouvrent la bouche que pour dire de la merde. Cinq minutes d'interview et tout ce qu'il a fait c'est parler de la vie des autres. Si vous voulez critiquer, critiquez. Mais dire des conneries comme ça, ce n'est pas possible", s'est emporté Neymar.

Fabio Aurelio: "Si j'étais à sa place, je serais déçu"

Dans une interview à Goal, Fabio Aurelio, passé par Valence (2000-2006) ou encore Liverpool (2006-2012), a estimé que la carrière de Neymar était globalement décevante, notamment à cause de l’absence de Ballon d’or à son palmarès. "Si j’étais à sa place, je serai déçu", avait estimé l’ancien joueur, retraité depuis 2013. Neymar n’a pas manqué l’occasion de lui répondre.