PSG: le joli message de Mbappé pour Pochettino après son départ

Kylian Mbappé a fait ses adieux à Mauricio Pochettino ce mardi après l'annonce du départ de l'entraîneur. La star du PSG a remercié le technicien argentin pour les 18 mois passés ensemble au sein du club francilien.

Après plusieurs semaines d'attente, le PSG a officialisé mardi le départ de Mauricio Pochettino et la nomination de Christophe Galtier comme entraîneur de l'équipe première. Après 18 mois, l'entraîneur argentin s'en va avec un bilan mitigé mais non sans laisser de beaux souvenirs à certains joueurs. Après l'annonce de son départ, Kylian Mbappé s'est fendu d'un joli message d'adieu pour le technicien sud-américain.

"Merci beaucoup Monsieur, a écrit la star parisienne en légende d'une image de lui avec son désormais ex-coach. Toute mon amitié Mauricio Pochettino."

Kylian Mbappé fait ses adieux à Pochettino © DR Instagram

Galtier va devoir aider Mbappé à enchaîner

Sous les ordres de Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé a franchi un nouveau cap dans sa carrière et s'est affirmé comme le leader de l'attaque parisienne. Ensemble, les deux hommes ont remporté trois titres (un Trophée des champions et une Coupe de France en 2021 puis la Ligue 1 en 2022).

Nommé en remplacement de l'Argentin, Christophe Galtier va lui aussi devoir trouver la manière d'utiliser au mieux l'attquant de 23 ans. Lors de sa présentation à la presse, le nouvel entraîneur du PSG ne veut pas voir peser sur lui toute la responsabilité du résultat.

"En tant qu'entraîneur français j'étais heureux que Kylian reste au PSG. C'est bien pour le PSG, notre championnat. Je n'ai pas échangé avec lui, comme avec aucun des joueurs. Je sais ce qu'il attend de l'équipe, a estimé le nouveau coach du club francilien. On sait ce qu'il apporte, il va falloir ne pas lui donner toute la responsabilité et le poids du résultat. Il est un joueur du PSG et toutes ces grandes individualités avec qui je vais être tout à l'heure sont au service du collectif."