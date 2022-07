PSG: "Aucun compromis", Galtier explique comment il compte gérer les égos à Paris

Tout juste nommé entraîneur du PSG, Christophe Galtier s’est exprimé ce mardi au sujet des égos qu’il côtoiera dans son vestiaire. Il promet des sanctions en cas de manquement.

"S’il y a des joueurs qui sortent de ce cadre, ils seront écartés." Christophe Galtier donne le ton. Le nouvel entraîneur du PSG, officialisé ce mardi en conférence de presse, explique comment il compte gérer son vestiaire de stars les égos de ce dernier. Comme à son habitude, il ne mâche pas ses mots et prévient ses joueurs: il n’hésitera pas à les mettre à l'écart s’ils n’entrent pas dans le projet du club.

"Il n'y aura aucun compromis"

"La gestion d’un groupe, avec un tel effectif et des joueurs de classe mondiale, c’est un privilège pour un entraîneur, savoure Galtier au cours de sa présentation au Parc des Princes, avant d'alerter ses joueurs. La première des choses, c’est d’échanger, partager avec eux mais aussi d’imposer. Il n’y aura pas de compromis dans ce que doit être la force du groupe par rapport aux objectifs définis. On doit avoir un projet commun, sans aucun compromis. Je ne vais pas révolutionner le vestiaire, je vais observer, écouter. Je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction pour prendre les décisions."

"À partir du moment où un joueur ne se pliera pas à ce qu’est le projet, il n’y aura aucun compromis là-dedans, avertit aussi Galtier. L’exigence, le travail, le respect et l’équipe avant toute chose. Comme dans tout groupe, il y aura quelques fois quelques manquements, on va faire en sorte qu’il y en ait le moins possible. Aucun joueur n’est au-dessus de l’équipe."

Al-Khelaïfi promet des mises à l'écart en cas de non-respect du règlement

Présent au côté du nouveau coach, Nasser Al-Khelaïfi se montre également intransigeant. "Luis Campos est en charge de la mise en place d'un règlement au sein du club, déclare le président parisien. Si un joueur ne veut pas le respecter, il sera mis à l'écart. S'il ne veut pas travailler avec notre coach, respecter notre collectif...". Christophe Galtier conclut: "Mon travail est de faire en sorte que cette somme de talents devienne une grande équipe avec une grande force."