PSG: "Le malentendu est dissipé", Galtier calme la polémique sur Mbappé

Christophe Galtier s'est brièvement exprimé vendredi au sujet de l'imbroglio entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain autour d'une vidéo publiée par le club pour sa campagne de réabonnement. L'entraîneur francilien n'a pas souhaité entrer dans une polémique qu'il considère close.

Deux défaites d'affilée en Ligue 1 et la crise pointe déjà le bout de son nez à Paris. Mis sous pression alors que le PSG compte encore six points d'avance sur ses rivaux en tête du classement, Christophe Galtier retrouvera samedi son ancienne équipe de Nice lors de la 30e journée de la saison. Si le technicien doit se passer de plusieurs cadres comme Marco Verratti, Neymar ou Presnel Kimpembe, il va aussi devoir gérer les contrecoups de la saillie médiatique de Kylian Mbappé contre le PSG après un vidéo diffusée jeudi. L'entraîneur parisien n'a pas semblé vouloir s'en mêler.

"C'est très difficile pour moi de m'exprimer, cela concerne évidemment Kylian et le club, a indiqué Christophe Galtier face à la presse. Ce vendredi matin, Kylian est arrivé et il était dans de très bonnes dispositions pour travailler. Il était souriant comme il est d’habitude."

Galtier déclare l'incident ou le malentendu "dissipé"

Soucieux de garder la main sur son image sur et en-dehors du terrain, Kylian Mbappé a pesté contre un clip faisant de lui la star du PSG. Une vidéo où aucun des autres joueurs majeurs de l'effectif ne figure. En colère contre ce "Kylian Saint-Germain" qui lui colle à la peau malgré lui, l'attaquant de 24 ans l'a publiquement fait savoir.

"Après, chacun a sa manière de réagir, a encore noté Christophe Galtier sur cette séquence. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions entre la direction du club et Kylian. Il me semble que l'incident si on peut appeler cela un incident, ou le malentendu, est dissipé".

Mbappé victime d'une "gêne" mais bien présent à Nice

Selon les informations de RMC Sport le service communication du PSG ainsi que la partie sportive n’ont pas été avertis de la sortie de la vidéo polémique concernant Kylian Mbappé. Le président Nasser Al-Khelaïfi a exprimé son mécontentement après la publication de la vidéo et a appelé son joueur pour lui parler après cet énorme couac. Christophe Galtier, lui, entend désormais se concentrer sur la préparation du déplacement à Nice. Et l'entraîneur francilien a révélé un petit pépin physique pour son buteur.

"Il a écourté sa séance d'entraînement avec une gêne à la hanche, a finalement estimé le technicien. Mais cela ne va pas compromettre sa participation au match de samedi face à Nice."