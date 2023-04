Nice-PSG: coup dur pour Paris avec un forfait majeur

Le Paris Saint-Germain a confirmé vendredi l’absence de Marco Verratti pour le déplacement à Nice lors de la 30e journée de Ligue 1. Le milieu italien est blessé et manquera le choc face aux Aiglons.

La 30e journée de Ligue 1 pourrait valoir très cher dans la course au titre et Paris va devoir serrer les dents. Après deux défaites consécutives en championnat, le club francilien doit se reprendre lors de son déplacement à Nice ce samedi. Mais à la veille du duel contre l’équipe azuréenne, le PSG a officialisé le forfait de Marco Verratti dans son traditionnel point médical.

Selon les éléments communiqués par l’actuel leader de L1, 'Petit Hiboux' souffre d’une "lésion musculaire aux ischios jambiers droits" et va observer des soins. Privé du déplacement sur la Côte d’Azur, l’Italien de 30 ans va rester sous la surveillance du staff médical dans les prochains jours. Pas encore officiellement forfait, Juan Bernat va lui aussi effectuer des soins en raison d’une contusion à la cheville droite.

Un match capital pour le PSG?

Pas encore assuré du titre en Ligue 1, le PSG a vu Lens et l’Olympique de Marseille revenir à seulement six points. Après les défaites contres Rennes et Lyon, l’équipe entraînée par Christophe Galtier doit l’emporter pour ne pas s’enliser dans une crise sportive.

Toujours privé de Neymar et Presnel Kimpembe, qui manqueront le reste de la saison pour des blessures longue durée, Paris va aussi devoir gérer les contrecoups du couac autour de Kylian Mbappé.

Mis en avant lors d'une vidéo destiné à promouvoir la campagne de réabonnements pour la saison 2023-2024, l'attaquant a publiquement critiqué le clip et le PSG dans un message posté sur les réseaux sociaux. Une saillie qui pourrait avoir des conséquences dans le vestiaire parisien avant le match à Nice.

Un déplacement chez les Aiglons, que Marco Verratti ne disputera donc pas. En son absence, Christophe Galtier ne manquera pas d'options pour le remplacer comem Danilo Pereira, Fabian Ruiz ou encore le jeune Warren Zaire-Emery.