PSG: le ministre des Transports annonce des solutions "dès la fin de la saison" pour des déplacements en train

Le ministre des Transports Clément Beaune promet que des solutions sur-mesure seront bientôt proposées par la SNCF pour que le PSG puisse se déplacer en train la saison prochaine.

6 septembre 2022. La saison avait à peine commencé. Les supporters du Paris Saint-Germain se berçaient encore d’illusions, et Christophe Galtier allait découvrir ce qu’entraîner un club de la dimension du Paris Saint-Germain pouvait signifier. Le technicien français jouissait encore d’une image immaculée. Pas une seule fausse note en treize ans de carrière, ni même une sortie de route en conférence de presse. Jusqu’à ce jour de septembre où, interrogé sur la possibilité pour le club de favoriser le train à l’avion en raison du réchauffement climatique, l’entraîneur a cru bon d’ironiser sur l’opportunité de se déplacer en char à voile.

Clément Beaune: "La polémique a eu cette vertu d'accélérer le travail"

Cette sortie malheureuse, l’entraîneur l’a payé très cher. Mais la polémique a fini par dégonfler. Et tandis qu’on n’en parlait plus, le PSG a travaillé aux côtés de la SNCF pour parvenir à une solution. Pour que Kylian Mbappé et ses partenaires puissent emprunter davantage le train qu’ils ne le font actuellement. Ce ne sera pas difficile dans la mesure où le club de la capitale n’utilise pas du tout ce moyen de transport. Mais la compagnie ferroviaire et le PSG ont entamé depuis plusieurs mois des discussions concrètes pour répondre aux problématiques du PSG (horaires des matches, disposition des trains, sécurisation…).

"La polémique a eu cette vertu d’accélérer le travail, s’est félicité sur Canal+ Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports. Elle a obligé tout le monde à faire un effort. J’ai demandé à la SNCF de répondre aux contraintes particulières d’une équipe de Ligue 1 avec beaucoup de joueurs très connus. Il y a des fédérations, d’autres clubs qui font déjà l’effort de voyager en train. J’ai demandé à la SNCF de faire preuve de créativité, de flexibilité, de discuter avec les clubs."

Le Paris Saint-Germain se déplacera-t-il en train dès la saison prochaine ? "L’idée, et je suis optimiste là-dessus, c’est qu’on puisse avoir dès la fin de la saison les solutions pour la prochaine saison qui reprend au mois d’août", a confirmé Clément Beaune. "Nous avons convenu de nous pencher sur les déplacements de l’an prochain, quand le calendrier de Ligue 1 sera connu, au début de l’été", expliquait dès le mois de janvier Nathalie Lanier, directrice des voyages en groupe pour la SNCF, en charge du dossier, dans les colonnes du Parisien.