PSG: le nouveau maillot extérieur de Paris pour la saison 2023-2024

Le PSG a dévoilé ce dimanche son maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Une tunique blanche avec un bandeau horizontal en dégradé rouge et bleu.

Kylian Mbappé, Neymar ou Marco Verratti, dont l'avenir incertain fait couler beaucoup d'encre, l'auront au moins porté le temps d'un shooting photo... En marge de sa course de 10km ("We run Paris") organisée dans la capitale, le PSG a dévoilé ce dimanche matin son maillot extérieur pour la saison 2023-2024. Une tunique blanche, avec un bandeau horizontal en dégradé rouge et bleu.

"L’atout idéal pour briller sur les pelouses de France et d’Europe"

"Audacieuse, la tunique blanche parisienne revisite les couleurs traditionnelles du club, offrant un maillot unique dédié aux pelouses de ses adversaires, expliquent le PSG et l'équipementier Nike dans un communiqué. Doté d’un effet de prisme qui fusionne les traditionnels rouge et bleu parisiens en une bande richement colorée, le maillot contraste fortement avec l’éclat lumineux du blanc et sera l’atout idéal pour briller sur les pelouses de France et d’Europe. L’écusson emblématique du Paris Saint-Germain associe les couleurs du club à des symboles intemporels de Paris : la Tour Eiffel et la Fleur de Lys."

Le maillot extérieur du PSG pour la saison 2023-2024 © PSG/Nike

Le nouveau maillot domicile avait lui été présenté fin mai. Celui-ci, bleu avec une bande verticale rouge décalée côté écusson, veut "réinterpréter une tunique portée notamment par les joueurs parisiens au début des années 2000".